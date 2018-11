"Ralph rompe Internet", la película que muestra lo que hay detrás de la web

Madrid, 19 nov (EFE).- Ralph, el chico malo de los videojuegos, sale de los recreativos y se adentra en el mundo de las redes en "Ralph rompe Internet", la nueva película de animación de Disney que pretende, según su productor, Clark Spencer, "personificar internet" y descubrir "qué ocurre cuando hacemos click en una página web".

"Lo que más me gusta de la animación es que se puede partir de algo cotidiano para mostrar todo un mundo detrás", ha declarado Spencer en una entrevista con Efe a propósito del estreno en España el 5 de diciembre de "Ralph rompe Internet", secuela de la exitosa "¡Rompe Ralph!" (2012), que esta vez lleva a los protagonistas a lugares tan comunes como Twitter, Amazon o el mundo de Disney.

Mientras que en la anterior entrega, Ralph huía de su videojuego para demostrar que podía ser un villano pero sin ser una mala persona, en esta ocasión será su inseparable amiga Vanellope la que vea amenazado su futuro en Sugar Race, el juego de carreras en el que vive, cuando un niño en la vida real rompe el volante de la máquina.

Con el videojuego fuera de funcionamiento y sin un mundo en el que vivir y sentirse útil, Vanellope y Ralph decidirán aventurarse y visitar internet para adquirir en el portal Ebay un volante de recambio, además de descubrir nuevas experiencias.

"Pensamos en internet porque es un gran mundo expansivo, emocionante y moderno, algo que usamos todos los días y con el que el espectador podía sentirse identificado", afirma Spencer, que, a diferencia de la anterior película, que considera "más nostálgica", "Ralph rompe Internet", ofrece una historia más "presente", creando un mundo "hasta ahora único en la animación".

Según el productor, las referencias a empresas como Amazon, Snapchat o Twitter, están solo para "representar internet" pero la historia se centra realmente "en lugares originales" como Buzztube, una red social de vídeos, Slaughter Race, un vertiginoso juego "online" de carreras, o Oh my disney, una versión web en la que aparecen varios personajes de la factoría.

Uno de los ejemplos más icónicos es el de las princesas Disney, que ayudan a Vanellope a encontrar su camino y ponen además la nota de humor, con un diálogo en el que se bromea con los clichés y estereotipos de las princesas y en el que la compañía Disney "se ríe de sí misma".

"Consideramos a las princesas como amigos o familia y por eso bromeamos con ellas. Es como cuando le gastas una broma a un amigo. Todo se basa en el amor y el cariño que se siente hacia ellas", afirma Phil Johnston, que codirige la película junto a Rich Moore.

"Estas princesas inspiran a Venellope a perseguir su sueño. Todas tienen una historia muy interesante y complicada detrás y nosotros estamos celebrando y realizando un homenaje a todas ellas", añade.

Johnston, que ya había participado como guionista en la anterior entrega, se lanza ahora a la dirección junto a Rich Moore, que ya dirigió "¡Rompe Ralph!", y ambos participaron además en "Zootropolis" (2016), película que ganó el Óscar como mejor largometraje animado.

"Internet es solo el entorno en el que transcurre la película, pero no es una historia sobre internet", afirma Moore, que, según dice sobre el film, es en realidad "una historia muy sencilla, sobre dos amigos que piensan que son idénticos y que se dan cuenta de que hay algo diferente en ellos".

"A Ralph no le gusta que nada cambie, se aferra a la situación actual. De repente se mete en internet, donde todo está en continua evolución, y eso a él no le gusta y no lo acepta", añade el director, que asegura que el mensaje que quiere transmitir la película es que "las amistades cambian y la gente madura y crece, pero que, si una amistad es fuerte, puede salir reforzada de los cambios".