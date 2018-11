Más de 400 ponentes buscarán soluciones contra el maltrato infantil

Barcelona, 19 nov (EFE).- Más de 400 ponentes de ámbitos como el derecho, la medicina y la psicología buscarán soluciones contra el maltrato infantil en el XIV Congreso Internacional de Infancia Maltratada en Barcelona del 22 al 24 de noviembre, durante la semana internacional del niño.

El congreso, que se celebra este año en el Campus Mundet del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Barcelona, reúne desde el año 1998 ponentes nacionales e internacionales para reflexionar y estudiar el estado de la educación y el bienestar infantil y también para pensar cómo erradicar la violencia y el maltrato en la infancia.

El evento, que tiene como lema "No hablar, no ver, no oír: demos visibilidad al maltrato infantil", será inaugurado por la representante especial del secretario de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, Marta Santos Pais, y por el director general de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el doctor Ángel Parreño Lizcano.

Antes del congreso, organizado por la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPFMI), se celebrará un precongreso el miércoles 21 en el Campus Mundet para tratar la explotación sexual infantil y adolescente.

El XIV Congreso Internacional del Maltrato Infantil también presentará la exposición "Artistas sin querer", una colección de dibujos realizados por víctimas de maltrato y explotación infantil con visitas guiadas realizadas por profesionales.