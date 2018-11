Ministro británico amenaza con dimitir si se extiende Política Pesquera Común

Edimburgo , 19 nov .- El ministro británico para Escocia, David Mundell, avanzó hoy que dimitirá si el Reino Unido continúa vinculado a la Política Pesquera Común (PPC) más allá de 2020, cuando previsiblemente acabará el periodo de transición que se abrirá tras la salida británica de la Unión Europea (UE).

"Tengo muy claro que no podemos extender el período (de transición) e incluir la PPC en esa extensión. No podría apoyarlo", dijo Mundell a los medios, tras una reunión del Consejo Ministerial Conjunto, un órgano de coordinación entre el Gobierno central y las administraciones regionales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Desde que el Gobierno de la primera ministra Theresa May dio a conocer el acuerdo preliminar del "brexit", Mundell, que pertenece a la federación escocesa del Partido Conservador, ha recibido presiones para dimitir por parte de algunos compañeros de partido, que le han recriminado su apoyo a la "premier".

El propio Mundell, junto con los conservadores escoceses, advirtió en una carta a May de que no apoyaría el pacto si no incluía mayores garantías de que el país abandonaría la PPC tras el periodo transitorio, un escenario que descartó tras conocer el contenido del mismo y afirmar que ofrecía las certezas suficientes.

Hoy amenazó de nuevo con abandonar su puesto si, como ha contemplado el negociador jefe de la UE para el "brexit", Michel Barnier, este tiempo transitorio se alarga hasta 2022 e incluye la extensión de las políticas europeas sobre la actividad pesquera.

Barnier señaló que todos los Estados miembros están de acuerdo en contemplar la posibilidad de alargar el periodo de transición, que en principio se prolongará desde el día posterior a la marcha de Londres, el 30 de marzo de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Durante esta etapa se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el territorio británico, lo que implicaría que ciertas políticas como la pesquera siguieran en vigor.

Mundell precisó que no está actuando "en una telenovela sobre su posible renuncia", sino que solamente se centra "en los resultados" que puedan darse de las negociaciones con Bruselas.

Además, acusó al Partido Nacionalista Escocés (SNP), que gobierna en Escocia, de no respaldar el acuerdo para perseguir una "agenda por la independencia".

"Espero que cuando lleguemos a la votación (en el Parlamento), la gente no esté haciendo política y buscando qué resultado es más probable que nos lleve a un referéndum de independencia o qué resultado es más probable que nos lleve a elecciones generales. Espero que piensen qué es lo mejor para las personas, los empleos, la economía de Escocia y el Reino Unido", indicó.

Por su parte, el ministro del Gobierno escocés para el "brexit", Michael Russell, recalcó que es "urgente" detener el borrador del acuerdo, que calificó de "desastroso".

"No es este acuerdo o nada, eso es una tontería que se está vendiendo vigorosamente por algunas de las personas que estaban en esta reunión", apuntó.