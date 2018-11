García Albiol ratifica al juez la denuncia por el uso de sus datos el 1-O

Barcelona, 19 nov (EFE).- El diputado y expresidente del PP Xavier García Albiol ha ratificado hoy la denuncia que presentó en su día por la utilización de sus datos personales en el 1-O, ante el juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum.

Según ha explicado el diputado y alcaldable del PPC en Badalona (Barcelona) a los periodistas, hoy ha sido citado para ratificar su declaración ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, en la investigación que mantiene abierta por la presunta utilización irregular de datos personales de los ciudadanos el 1-O.

García Albiol ha explicado que puso esa denuncia cuando tuvo "pruebas" de que sus datos personales se estaban utilizando para el referéndum del 1-O.

El diputado presentó su denuncia ante la Agencia Catalana de Protección de Datos, que la archivó, aunque el juez de instrucción ha decidido investigarla ante la sospecha de que pudo cometerse una "irregularidad o algún tipo de delito", ha señalado García Albiol.

"Hoy he ratificado la denuncia y he anunciado que me presentaré como acusación particular en ese procedimiento", ha añadido el político popular.