Chema González apela al "carácter Fuenla" para combatir la irregularidad

Madrid, 19 nov (EFE).- El pívot del Montakit Fuenlabrada Chema González apeló al "carácter Fuenla" que consiste en "no rendirse nunca y luchar siempre" como hicieron contra el Divina Seguros Joventut al que ganaron por 78-88, para combatir la irregularidad que ha mostrado el equipo fuenlabreño en este inicio de temporada.

"La línea es la de jugar con corazón, con el carácter Fuenla de no rendirnos nunca y luchar siempre. Esa lucha debe ser durante cuatro cuartos. El problema no es meter o no meter, sino luchar o no luchar. Esa debe ser nuestra esencia", manifestó el jugador aragonés en declaraciones ofrecidas por el club.

El Fuenlabrada volvió a la senda de la victoria en Badalona después de haber caído ante el Real Madrid en un buen partido (80-95) y haber protagonizado una mala actuación ante el CEZ Nymburk checo, que le derrotó en el Fernando Martín por 71-72.

En ese partido, volvió a dejar patente la irregularidad con una primera mitad en la que perdía 42-26 y una remontada que le permitió ganar en la segunda parte.

"En el vestuario al descanso nos dimos cuenta de que teníamos que ser nosotros, Néstor (García) nos dijo que solo podríamos ganarlo juntos, como una familia. Que si cada uno aportaba lo máximo para el común nos iba a ir mejor, y eso fue lo que pasó", explicó Chema González.

"Si tuviéramos respuesta para saber por qué somos tan irregulares podríamos solucionarlo. Ahora nos está pasando en los inicios, pero hace unas semanas nos ocurría en los finales de partido. Quizá es un poco de todo, falta de confianza en momentos puntuales, mejorar la comunicación en pista, no lo sé", añadió.

En cualquier caso, el Montakit no tiene mucho tiempo para el análisis, ya que el próximo miércoles visita al Lietkabelis lituano en un partido de la Liga de Campeones de Baloncesto que será clave para posicionarse hacia los octavos después de caer ante el Hapoel Jerusalén israelí, el AEK de Atenas griego y el Nymburk.

"Si queremos clasificarnos para octavos de final en la Champions tenemos que volver a ganar porque hemos tenido dos caídas importantes en casa ante Hapoel y Nymburk", señaló González, que espera "un partido duro" en Lituania, en el que deben "luchar" para conseguir el triunfo.