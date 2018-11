La Audiencia confirma el procesamiento de Olivas por inversiones en México

Madrid, 19 nov (EFECOM).- La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del expresidente de Bancaja y Banco de Valencia José Luis Olivas en la causa por la presunta "operativa de desfalco" a través de préstamos de estas entidades al proyecto Grand Coral en México, que generó un supuesto perjuicio de 750 millones de euros.

En un auto conocido hoy, la sección cuarta de la sala de lo Penal rechaza su recurso al valorar que a tenor de las pruebas practicadas "no se puede establecer que (Olivas) fuera ajeno a los acontecimientos", resultando "increíble que no estuviera al tanto pues le incumbía presidir los Consejos de Administración".

En su escrito de apelación, la defensa no sólo apelaba a que la fase de instrucción estaba "inconclusa", sino que además insistía en que "no ha habido perjuicio económico" y que su papel se limitaba a una presidencia no ejecutiva.

Sin embargo, la sala remite a los comentarios de la juez Carmen Lamela, que en su auto del pasado agosto enfatizaba la actitud activa de Olivas en la trama en tanto que conocía y alentaba los desembolsos a los tres hoteleros, quienes, añadía, le pagaron hasta catorce viajes a Cuba por motivos de ocio.

Al respecto, apuntan los magistrados, existen indicios de que "se trató de un favorecimiento económico de forma sistemática e injustificada, llevado a cabo por las dos entidades de las que el recurrente era su presidente".

La investigación de Grand Coral nació a raíz de una denuncia presentada por Bankia Habitat a finales de 2013 por operaciones de aportación de capital y financiación de Bancaja entre 2005 y 2009, que pudieron ocasionar un "menoscabo patrimonial" al tener que provisionar "una parte muy importante" de estos préstamos.

Además de Olivas, que el próximo 26 de noviembre se sentará en el banquillo por la salida a Bolsa de Bankia, la entonces titular del juzgado central de Instrucción número 3 propuso juzgar al expresidente de Banco de Valencia, Antonio Tirado, su ex consejero delegado Domingo Parra y el ex director financiero de Bancaja Aurelio Izquierdo, así como otras 44 personas.