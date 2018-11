Argelia autoriza la entrada a una periodista que trabaja sobre inmigración

Argel, 19 nov (EFE).- La Policía Argelina de Fronteras (PAF) ha autorizado la entrada en el país a la periodista y fotógrafa tunecino-argelina Ager Oueslati, a la que mantenía retenida desde anoche en el aeropuerto de Argel.

"La policía me presentó excusas y me explicó que era un error. La policía me trató bien", dijo la periodista al diario digital "Tout Sur Algérie".

Oueslati, que además de la nacionalidad tunecina y argelina posee pasaporte francés, vino a Argelia para realizar un documental sobre las mujeres migrantes africanas para el cual había recibido los permisos pertinentes.

"El expediente de este documental fue validado por la Comisión de Lectura del Fondo de Desarrollo del arte, la técnica y de la industria cinematográfica (FDATIC) del Ministerio argelino de Cultura", señaló.

Según medios de prensa locales, la Policía de fronteras habría puesto problemas con su pasaporte argelino, que le corresponde por el lugar de nacimiento de su madre y puesto como excusa la nacionalidad tunecina de su padre, pese a que los tunecinos pueden entrar sin visado en Argelia.

El incidente se suma a las detenciones de periodistas ordenadas por el gobierno argelino en el último mes, que han llevado a tres informadores locales a prisión preventiva tras ser acusados de difamación.

Uno de ellos, Adlene Mellah, editor de los diarios digitales "Algérie Direct" y "Dzair Presse", sigue encarcelado aún ya que el tribunal ha rechazado la solicitud de libertad presentada por sus abogados.

Junto a Mellah fueron arrestados el pasado 23 de octubre los periodistas Abdou Semmar, director del diario digital "Algérie Part" y su colaborador Merouane Boudiab, quienes fueron liberados la semana pasada.

Además, el pasado 11 de noviembre un tribunal condenó a dieciséis meses de prisión efectiva y doce de libertad condicionada al periodista argelino Said Chitour, detenido en junio de 2017 tras ser acusado por el régimen de espionaje

Chitour, para quien la Fiscalía solicitaba un total de cinco años de presidio, trabajaba como corresponsal y ayudante de redacción para distintos medios extranjeros, a los que facilitaba el contacto con fuentes argelinas.

La semana pasada, una veintena de periodistas argelinos se reunieron en Argel para denunciar las malas condiciones en las que las que trabajan los informadores en Argelia y pedir al gobierno que autorice la formación de un sindicato.

El pasado 22 de octubre, Día de la Prensa en Argelia, decenas de periodistas se concentraron frente a la Casa de la Prensa para exigir la liberación tanto de Chitour como de su colega Merzoug Touati, encarcelado igualmente el pasado año.