El abogado de Rosario Porto dice desconocer que ella intentase ahorcarse

A Coruña, 19 nov (EFE).- El abogado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren, ha asegurado hoy no estar al tanto de que su clienta, la madre de Asunta Basterra, que está condenada a 18 años de prisión por el asesinato de su hija, se hubiese intentado quitar la vida ahorcándose, ya que en su último encuentro el pasado jueves no le informó de nada al respecto y no vio en la mujer "nada anormal".

"Según tengo entendido, los hechos se produjeron el lunes pasado, pero yo la vi el jueves y, ni me dijo nada, ni noté nada diferente a lo habitual, nada extraño", ha señalado el penalista coruñés en unas declaraciones a Efe.

Así, ha confesado que se enteró de que Porto se enroscó un cordón en el cuello en una ducha en la prisión de A Lama (Pontevedra) esta misma mañana.

Rosario Porto, quien ya se encontraba supeditada al programa de prevención de suicidios y contaba con el apoyo de una presa de confianza, estará sometida a partir de ahora a vigilancia cada dos horas para evitar cualquier tentativa de atentar contra su integridad física.

El abogado de Porto ha lamentado este lunes que la dirección del centro no le haya comunicado el refuerzo de esa vigilancia sobre su clienta, habida cuenta de que es "su único contacto en la calle".

"Mi comunicación con la dirección del centro es cero: así como con el director y la subdirectora de Teixeiro (A Coruña) -donde Rosario Porto estuvo en un inicio- era fluida, pues este señor -el director de A Lama, José Ángel Vázquez- no se ha dignado a recibirme y, a pesar de que se lo hemos pedido muchas veces, aún no ha tenido a bien hacerlo", ha criticado el letrado.

Porto, que comenzó con el cumplimiento de su condena de 18 años en el penal de Teixeiro, fue trasladada a A Lama en marzo de 2017.

En este último centro penitenciario fue donde sucedieron los hechos que ahora han trascendido, el pasado día 12. No obstante, no es la primera vez que la condenada trata de autolesionarse y el 24 de febrero de 2017 ya fue ingresada en el hospital tras ingerir un medicamento que toma habitualmente por prescripción médica.

Y, aunque en esta ocasión, no está acreditado que quisiera acabar con su vida decididamente, las fuentes consultadas han añadido que a partir de ese momento se intensificó el protocolo de prevención de suicidios y que ahora tiene con ella a otra interna de confianza.