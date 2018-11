Valdeolmillos: "No hemos sabido competir"

Madrid, 18 nov (EFE).- Sergio Valdeolmillos, entrenador del Delteco GBC, declaró que habían tenido la sensación de que no habían sabido competir ante el Real Madrid, "más allá del resultado".

"Había hablado con los jugadores de que en estos campos había que cambiar de mentalidad y evitar que empezáramos el partido con menos diez puntos. Está claro que no lo he sabido transmitir a los jugadores", dijo Valdeolmillos.

"Me voy con la sensación de que no hemos sabido competir, más allá del resultado. Posiblemente no hubiéramos ganado nunca al Real Madri, pero sí podíamos haber tenido otra energía y otra actitud", finalizó Sergio Valdeolmillos.