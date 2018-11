Tatiana Calderón mejora sus registros en la segunda jornada en Fiorano

Redacción Deportes, 18 nov (EFE).- La colombiana Tatiana Calderón, piloto de pruebas del equipo Alfa Romeo Sauber F1, mejoró este domingo sus registros en la segunda y última jornada de pruebas llevadas a cabo al volante de un Sauber C32 con motor Ferrari V8.

Tras rodar el sábado en 59.913, la piloto colombiana firmó este domingo un 58.802. En total, completó 202 vueltas -el equivalente a 594.890 kilómetros- en el transcurso de los dos días de prueba.

Calderón, que también forma parte de la Escudería Telmex, se centró este domingo en las simulaciones de calificación y carrera.

"Fue otro interesante día de pruebas. Nos centramos en las simulaciones de calificación por la mañana y en las carreras largas por la tarde", explicó.

"En general, los últimos dos días han sido muy beneficiosos para mi desarrollo y he adquirido una valiosa experiencia. El equipo hizo un gran trabajo tanto en la preparación como en la implementación de mi programa y me sentí cómodo tanto en el coche como en la pista. Estoy deseando poner en práctica lo que he aprendido", agregó.