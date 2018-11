Policía azerbaiyana confirma arresto de líder opositor

Bakú, 18 nov (EFE).- Más de un decena de opositores azerbaiyanos, entre ellas, el líder del Partido del Frente Popular de Azerbaiyán, Alí Kerimli, permanecen bajo la custodia policial tras participar ayer en una marcha no autorizada en Bakú, informaron este domingo fuentes oficiales.

"Han quedado detenidos once organizadores de la acción, entre ellos el presidente del Partido del Frente Popular de Azerbaiyán, Alí Kerimli", confirmó la Policía en un comunicado.

La nota precisa que las detenciones se practicaron el sábado, cuando "alrededor de unos 150 miembros" del partido opositor reunidos en la Avenida parlamentaria intentaron marchar en dirección a la Alameda de los Mártires "pese a la advertencia de las fuerzas del orden".

Según la Policía, el acto frustrado tenía "fines políticos" y amenazaba la orden pública.

El escrito agrega asimismo que inicialmente fueron detenidas 52 personas, pero la mayoría quedó en libertad durante la jornada de ayer.

En el Consejo Nacional de Fuerzas Democráticas del país caucasiano tacharon de "ilegal" el arresto del líder opositor y otros miembros de la formación política.

Según dijo a Efe Otgay Gyulaliev, un portavoz de ese órgano, los detenidos buscaban únicamente "depositar flores en el monumento a los fallecidos por la independencia y la integridad territorial de Azerbaiyán".

"No violaron la orden pública y no obstruyeron el tráfico. Tampoco portaban otra cosa que no fuesen las banderas de Azerbaiyán", aseguró.

Gyulaliev lamentó que hasta ahora no haya trascendido el lugar donde se encuentran retenidos los opositores y que las autoridades les hayan impedido "llamar a sus familiares y abogados".