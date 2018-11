'Pechito': "Si sigue todo así, el título se decidirá en Le Mans"

Shanghái , 18 nov .- El argentino José María 'Pechito' López, que ganó junto al inglés Mike Conway y al japonés Kamui Kobayashi las 6 Horas de Shanghái, quinta prueba del Mundial de Resistencia (WEC), reconoció a EFE que el coche del español Fernando Alonso "fue mejor" que el suyo "en términos de velocidad" y dijo que "si sigue todo así, el título se decidirá en Le Mans".

"Fue una carrera muy difícil. Para cualquiera, tener el coche en pista sobre todo en las primeras vueltas fue muy difícil. Al final del día todo salió bien. Fue un gran resultado para el equipo. Obviamente, nosotros nos vimos favorecidos por una parada previa en el 'pace car' (coche de seguridad) que nos favoreció", comentó 'Pechito', nacido hace 35 años en Río Tercero (Córdoba).

"Pero bueno, muchas veces hemos estado del otro lado y hemos tenido la mala suerte de no estar en la estrategia correcta; y hoy la pena es el coche 8 (el de Alonso), que creo que en términos de velocidad siempre fue un poco mejor que nosotros", manifestó a Efe 'Pechito'.

"Estoy contento, se viene ahora el parón de Navidad y así que hay que disfrutar. Faltan tres carreras muy difíciles y cada una es una guerra en pista que hay que sobrevivir, sobre todo; y es importante estar ahí en la pelea por lo menos hasta el final", comentó el argentino este domingo en China.

Preguntado por Efe acerca de si creen en sus posibilidades de ganar el WEC, en el que ahora están a sólo cinco puntos del Toyota de Alonso, 'Pechito' respondió afirmativo. "Creemos. La victoria hoy seguramente fue por otros factores. No creo mucho en la suerte, pero se nos dio a nosotros hoy, no siendo el auto más rápido. No como en Fuji que sí éramos el auto más rápido", dijo.

"Lo importante es que el coche siempre ha demostrado que puede ser rápido y que puede dar pelea. Hemos hecho muchas 'poles' y hemos estado delante muchas carreras", apuntó.

"Tenemos el potencial. Hay que correr y ver qué pasa. Si sigue todo así, en Le Mans (Francia), que es una carrera muy larga y dura, puede pasar cualquier cosa. Hay que tratar de estar ahí cerca y ver qué pasa en Le Mans", declaró 'Pechito', que admitió que pensó en que la prueba pudiese llegar a suspenderse, por la abundante lluvia.

"Cuando me bajé segundo en el coche pensé que íbamos a terminar segundos porque así era muy difícil que se corriera, pero al final el clima mejoró un poco y hasta llegó un punto en el que la pista incluso parecía seca al final. Mike (Conway) se llevó la peor parte sobre el final, cuando había poca visibilidad, lluvia y frío pero lo importante es que pudimos correr", dijo.

"Son muchos días. Se llega aquí el martes, son muchas pruebas y si te tienes que ir a casa sin girar es siempre un poco duro de digerir", explicó.

"A mediados de diciembre es la próxima carrera para mí. En lo que es el WEC, Sebring (Florida, EEUU) falta un tiempo largo (en marzo). Entre medio va a haber muchas pruebas, seguro, ya incluso capaces de desarrollar el coche del año que viene; y nada, con mucho trabajo, muchos días fuera de casa y por el momento soy feliz así", declaró a Efe el piloto suramericano.

"Espero que podamos arrancar bien el campeonato de Fórmula E este año que no va a ser fácil, estando en un equipo privado, de los únicos que quedan. Tenemos muchas ganas y el objetivo y desafío es muy grande y bonito", añadió el suramericano, que ya tiene ganas de regresar a su país.

"Seguro que pasaré por Argentina. En Navidad y Año Nuevo estaré con la familia. Estaré viajando después de la carrera de Arabia Saudí de la Fórmula E; y luego volveré enseguida para un test que tenemos con Toyota a principios de enero y la segunda carrera de Fórmula E en Marrakech (Marruecos)", explicó a Efe 'Pechito' este domingo en China.