Natxo: "El ascenso directo no es lo que más me quita el sueño ahora"

La Coruña, 18 nov (EFE).- El entrenador del RC Deportivo, Natxo González, ha reconocido hoy que situarse en posiciones de ascenso directo por primera vez en la temporada, algo que sucederá si se imponen al Almería este lunes, no es lo que más le "quita el sueño" a estas alturas del campeonato.

"No me quita el sueño. Voy a ser feliz si ganamos, pero no por eso. Para mí, es anecdótico. Lo importante es estar ahí. Sí que es bonito, genera ilusión, pero en este momento no es lo que más me quita el sueño", comentó en una conferencia de prensa previa al desplazamiento a Canarias.

Del Almería dijo que "tiene buenos números en casa", donde ha ganado "los cuatro últimos" y le consideró "un equipo alegre, fresco, con mucha velocidad en las bandas, peligroso en las transiciones defensa-ataque".

"Hay que tener cuidado con las pérdidas. Puede ser un partido de ida y vuelta y tenemos que tratar de controlar en la medida de lo posible todo eso", señaló.

Respecto a las declaraciones de su homólogo en el conjunto andaluz, Fran Fernández, que consideró al Deportivo "uno de los mejores de la categoría", González explicó que es una forma de "pasar la presión", si bien admitió que esa "también es la etiqueta" que el equipo gallego se está "ganando".

El entrenador deportivista deseó no echar "mucho en falta" a su segundo máximo goleador, Carlos Fernández, que está concentrado con la selección sub-21 y confirmó la titularidad del venezolano Christian Santos en la punta del ataque.

La presencia del jugador sudamericano no le va a hacer "cambiar el estilo" de juego, según indicó Natxo González, aunque sea un "delantero distinto a los demás, un jugador más de área, rematador, con muy buen juego aéreo".