Márquez: "Después de una caída haber acabado en el podio ha sido un regalo"

Cheste , 18 nov .- El piloto español Álex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) señaló tras acabar en la tercera posición en el G.P. de la Comunidad Valenciana, que lo considera una regalo, tras la caída que sufrió cuando lideraba la prueba.

"Después de una caída haber acabado en el podio ha sido un regalo. Tenía la victoria cerca pero iba muy al límite, iba aumentando décima a décima pero he cometido ese pequeño error. He cogido la moto fuerte y he tenido la suerte de que ha arrancado rápido y después he podido rodar rápido otra vez", comentó.

"Es una pena porque iba liderando la carrera. He hecho una buena salida y buenas primeras vueltas, he intentado abrir hueco con Oliveira, que no era fácil. La pista se ha ido secando y me patinaba más y he cometido un error por tratar de ser un poco más precavido, he frenado un poco más pronto y he entrado más rápido y ha sido una pena", lamentó.

Sobre la próxima temporada, Márquez señaló que "habrá cambios dentro del equipo y en la moto. "Estoy contento pero hay que seguir. Hemos hecho errores este año, sobre todo tengo que mejorar yo. La próxima temporada la gente nueva aportará mas, eso es positivo pero hay que seguir sumando y en los momentos claves como este año no fallar".