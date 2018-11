Luis García: "Ya tocaba una Liga con igualdad, aunque la clave no es el VAR"

Valencia, 18 nov (EFE).- El exentrenador del Levante y Getafe, Luis García Plaza, afirmó que "ya era hora de que hubiera igualdad" en la Liga española de Primera División aunque descartó que la implantación del videoarbitraje (VAR) pueda ser una de las claves para este equilibrio.

"Había una diferencia muy grande entre los tres de arriba y los demás. Se han completado ligas de cien puntos para los de arriba y creo que eso no es bueno para el fútbol. Ojalá pueda ganar otro que no sea el Real Madrid o el Barcelona", indicó.

"El Atlético de Madrid puede competir con ellos, pero no llega a ganarles muchas veces porque es muy difícil", dijo el técnico madrileño en una entrevista con EFE.

Para el entrenador español, que acaba de concluir su etapa en el Beijing Renhe tras un año y medio al frente del equipo chino, la llegada del VAR al fútbol español no ha sido el causante de la igualdad con la que ha arrancado el campeonato, aunque recalcó que contribuye a "dar justicia" a la competición.

"El VAR es la justicia, aunque no es perfecto porque también tiene equivocaciones. Al final, las cuestiones arbitrales se compensan en la Liga, aunque no así en las eliminatorias. Al final cada uno está donde tiene que estar con VAR o sin VAR", reflexionó el técnico.

Luis García comentó que de estas primeras doce jornadas destaca al Alavés, que es el que más ha sorprendido a todos y explicó que la estabilidad económica entre los equipos que compiten provoca la igualdad, además de que los clubes puedan centrarse únicamente en el aspecto deportivo.

"Me alegro porque hay mucha igualdad del séptimo para abajo. Son equipos de potencial económico parecido por el nuevo reparto de dinero procedente de las televisiones. No creo que puedan aguantar este ritmo y estar siempre tan arriba, pero es bonito lo que pasa ahora y me alegro por ellos", agregó Luis García.

El técnico opinó que la estabilidad económica les ha dado mucho. "Ahora saben lo que pueden gastar y todos lo tienen muy claro, sin problemas económicos, ni depender de la venta de futbolistas", indicó.

"El Alavés es un equipo sólido, fuerte, agresivo, con buen balón parado y esa es la mayor sorpresa. El Levante y Getafe han tenido sus momentos y estoy sorprendido por el Villarreal y el Valencia, que no terminan de arrancar pero lo harán y subirán posiciones", concluyó.