Luis Enrique: España ha estado a buena altura, aunque podría haber sido mejor

Las Palmas de Gran Canaria, 18 nov (EFE).- El entrenador de la selección española, Luis Enrique Martínez, ha defendido este domingo el papel de su equipo en la primera edición de la Liga de Naciones aunque no haya conseguido clasificarse para la fase final, sin dejar de reconocer que el balance "podría haber sido mejor"

"Es evidente que esperábamos estar en la 'final four', pero la fortuna y algunos errores que hemos cometido han hecho que no fuera así. El grupo era muy difícil, complicado, eso no lo esconde nadie y creo que la respuesta de la selección ha estado a buena altura. ¿Podría haber sido mejor? Sin ninguna duda", ha señalado el técnico de La Roja al término del amistoso contra Bosnia.

Antes del choque, Luis Enrique ha seguido por televisión el partido entre Inglaterra y Croacia, que podría haber dado el pase a la fase final de la Liga a España en caso de empate.

"Ha sido un partido muy disputado, en el que por momentos parecía que se lo iba a llevar Croacia claramente, con el 0-1 y con alguna que otra ocasión, pero en un saque de banda y en una falta Inglaterra le ha dado la vuelta. Ha hecho como en el Mundial, aprovechar las jugadas a balón parado", ha señalado.