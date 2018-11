Incertidumbre sobre motores amenaza con retrasar más tercer turno Seat León

Barcelona, 18 nov (EFE).- La incertidumbre sobre el suministro de motores amenaza con retrasar aún más la puesta en marcha en la planta de Martorell (Barcelona) del tercer turno en la línea del León, que Seat planea que arranque después del verano de 2019, aunque esta es una fecha que los sindicatos ven con escepticismo.

El presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero, ha explicado en declaraciones a Efe que el escenario más probable es que el tercer turno no pueda empezar en septiembre dada la "inestabilidad" en el grupo Volkswagen, al que pertenece Seat.

La escasez de motores llevó ya hace unas semanas a la dirección de Seat a aplazar hasta después del próximo verano el inicio del tercer turno del León, previsto inicialmente para enero de 2019.

El principal problema de posponer aún más este turno (el nocturno) es que muy probablemente no se podrán convertir en indefinidos alrededor de 300 empleados de ETT y que no habrá contrataciones adicionales.

"No creo que en septiembre sea posible por la inestabilidad en el consorcio. No hay garantías. Y no se puede ampliar la plantilla así. Si sigue la inestabilidad, los trabajadores podrían estar parados días. Tendríamos más plantilla, pero con menos carga de trabajo", advierte el presidente del comité y de UGT de Cataluña.

En este 2018, Seat ha incorporado ya unos 500 trabajadores gracias al aumento de la producción.

La nueva normativa europea de emisiones WLTP, que entró en vigor el 1 de septiembre, obliga a las marcas a homologar todos los modelos en sus respectivos niveles de acabado y motorizaciones, lo que ha provocado escasez de motores debido a los problemas de los fabricantes para realizar estas pruebas.

Por su parte, Seat ha señalado que el inicio del tercer turno se hará coincidir con el arranque de la producción del nuevo León, previsto para la segunda parte del 2019.

Un portavoz de la compañía ha relativizado el hecho de que la puesta en marcha del tercer turno se haya demorado ya que cree que puede suplirse, momentáneamente, con el trabajo a dos turnos "maximizados" y con la ayuda puntual de fines de semana extras pactados con los sindicatos.

Pese a la incertidumbre, Matías Carnero ha subrayado que "Seat vive un momento dulce con incógnitas de futuro", ya que la marca está batiendo récords de ventas globales.

Entre enero y octubre de este año, Seat alcanzó los 449.000 coches vendidos, un 13,7 % más que en el mismo período de 2017.

Además, la compañía logró un beneficio operativo récord de 237 millones de euros entre enero y septiembre, un incremento del 54,4 % respecto a los 154 millones alcanzados en el mismo período de 2017.

Los buenos resultados que se esperan al cierre del año harán que la plantilla de Seat perciba una paga vinculada a los beneficios que los sindicatos creen que llegará a los 1.150 euros, superior a los 800 que recibieron en 2017 y a los 427 de 2016, según los cálculos de Carnero.

Con independencia de todo ello, el dirigente sindical ha destacado la necesidad de que la planta de Martorell consiga nuevas adjudicaciones de modelos para continuar llenando la fábrica y garantizar el empleo en los próximos años.