Gran final de "MasterChef Celebrity 3" para una semana en calma

Madrid, 18 nov (EFE).- "MasterChef Celebrity 3" llega a su final en La 1 el próximo domingo, colofón de una semana en la que La 2 estrena "Deportistas de élite", laSexta despide "¿Te lo vas a comer?" y Cosmo visibiliza el maltrato psicológico por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Tras esperar una semana por un amistoso de fútbol de la Selección Española, La 1 ofrece el domingo a las 22:05 horas la gran final de "MasterChef Celebrity 3", con Ona Carbonell, Antonia Dell'Atte, Paz Vega y Mario Vaquerizo aspirando al título y a los 75.000 euros del premio solidario que donará el ganador a una ONG, además de la oportunidad para los duelistas de recibir un curso de cocina creativa del Basque Culinary Center.

En la primera prueba, los aspirantes reproducirán un plato de Eneko Atxa, con cuatro estrellas Michelin repartidas entre los restaurantes Azurmendi y Eneko en Vizcaya, siguiendo los pasos del cocinero vasco. El mejor obtendrá su chaquetilla y se proclamará duelista.

El último pase lo obtendrá el mejor de la prueba exterior, que acogerá la casa-palacio del interiorista Lorenzo Castillo para homenajear al mundo del diseño con doce invitados a los que los dos duelistas tendrán que conquistar con un menú que demuestre lo aprendido en estas semanas y que catará, además del jurado, Ferran Adrià.

Además, el viernes a las 22:45 horas Teledeporte estrena "Deportistas de élite", un nuevo programa presentado por la jugadora de balonmano Eli Pinedo que tendrá como primera invitada a la levantadora olímpica Lidia Valentín.

RTVE pone en marcha hasta el jueves una programación especial por los derechos de la infancia con motivo del Día Universal del Niño, que se celebra el martes. Los niños serán protagonistas de "La Mañana", "España Directo" y "Aquí la tierra", mientras que los informativos dedicarán espacio a esta temática.

Su canal infantil, Clan, extenderá esta iniciativa hasta finales de noviembre: los actores del Club Clan protagonizan las piezas que salpicarán toda la programación del canal, con mensajes sencillos y directos, dirigidos a los más pequeños, sobre el derecho de los niños a la educación, la alimentación o la identidad bajo el lema ?son nuestro futuro, defiende la infancia?.

El miércoles ofrece laSexta la última entrega de la temporada de "Te lo vas a comer", en el que Alberto Chicote se meterá de lleno en el fraude del pescado, porque, según un estudio realizado en el País Vasco, uno de cada dos pescados que se sirven en los restaurantes no se corresponde con lo que anunciado en la carta.

Mega estrena el martes los secretos de "La guerra contra las drogas" que, a través de relatos de antiguos oficiales de la CIA y la DEA, irá descubriendo cómo la agencia de espionaje, obsesionada con mantener a Estados Unidos a salvo en la lucha contra el comunismo, se alió con la mafia y los narcotraficantes extranjeros.

Neox continúa con su Mes Pokemon y el próximo fin de semana dará protagonismo a Eevee con la emisión de episodios especiales en las mañanas. El viernes emitirá un nuevo documental de producción propia de Atresmedia del universo de "Animales fantásticos y dónde encontrarlos", dentro de su programación especial dedicada a la película que Antena 3 emitirá pronto.

El canal #0 de Movistar+ estrena el próximo domingo la cuarta temporada de "Maraton Man", en la que Raúl Gómez viajará a Zimbabue, Rumanía y Estados Unidos en busca de historias inspiradoras y exigentes retos deportivos a lo largo de seis episodios.

Ese mismo día, la plataforma ofrece el documental "Abacus. El banco que pagó la crisis", que estuvo nominado al Oscar en 2018 y que narra la historia de los Sung, la familia de banqueros que dirige el Abacus Federal Saving de Chinatown (Nueva York), el único banco americano que tuvo que hacer frente a una querella criminal por la crisis financiera mundial del 2008. El señor Sung y sus dos hijas, que asumieron su propia defensa durante cinco años, ganaron la batalla legal.

El sábado, Movistar+ emite a las 20:45 horas el partido que enfrentará al Atlético de Madrid, tercer clasificado, y al FC Barcelona, líder de la Primera División, que se disputará en el Wanda Metropolitano.

HBO estrena este lunes el primer episodio de "La amiga estupenda", adaptación de las novelas de Elena Ferrante cuyo segundo episodio llega el martes 20. El resto de los 6 episodios se estrenarán igualmente de dos en dos cada lunes y martes y narrarán la historia de una mujer de edad avanzada que comienza a escribir la historia de amistad adolescente con una joven que desapareció en Nápoles.

Cosmo estrena el domingo a las 21:30 horas el cortometraje "Animal", que denuncia, visibiliza y conciencia sobre el maltrato psicológico con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra ese día.

El corto presenta a Chloe (Rocío León), una conocida actriz que esta atravesando un momento de sequía en su carrera, por lo que decide alejarse de la ciudad para preparar el cástin que puede representar su vuelta definitiva a la gran pantalla. En este viaje le acompaña Javi (Jan Cornet), su pareja y representante. A medida que ambos se adentran en el bosque, el lado oscuro de su relación comenzara´a emerger.

El canal ha preparado además una programación especial en torno a esta temática que incluye unas breves piezas que, bajo el mensaje ?Si te pasa a ti nos pasa a todas?, se emitirán a lo largo de la programación desde el lunes. La soprano Ainhoa Arteta, la periodista Irene Villa y la cantante Beatriz Luengo lanzarán un mensaje para dar visibilidad a la violencia de género, concienciar y destacar la importancia de denunciar actitudes machistas.

DKISS ofrece el sábado a las 22:00 horas "La revista People investiga crímenes en la moda: Gucci", un episodio de una hora dedicado al asesinato de Maurizio Gucci, nieto del fundador de la exclusiva firma y jefe de la casa de moda en aquel entonces, que moría baleado el 27 de marzo de 1995 a las puertas de su oficina de Milán.

David Beriain regresa el miércoles a las 22:30 horas a DMAX con nuevas entregas de "clandestino". La primera de ellas profundiza en el negocio de los secuestros en Venezuela en un reportaje periodístico de casi dos horas que muestra la dura realidad que es vive en el país en el que cada día decenas de personas son secuestradas.

"This is it", la película más íntima sobre Michael Jackson, cierra el ciclo sobre leyendas de la música este lunes a las 22:30 horas en DMAX. Casi dos horas para acompañar al "rey del pop" mientras ultimaba el espectáculo con el que iba a ofrecer la mejor versión posible de los éxitos que le habían llevado hasta lo más alto del olimpo musical.