España se queda a un paso de las medallas en el Mundial de judo paralímpico

Redacción deportes, 18 nov (EFE).- La selección española, compuesta por ocho deportistas, concluyó este domingo su participación en el Mundial de judo paralímpico de Lisboa (Portugal) con sabor agridulce después de acariciar las medallas en la categoría individual con Borja Pahissa y Abel Aguilar y también en la modalidad por equipos.

La selección española no tuvo mucha suerte desde el principio con el sorteo que le deparó cruces difíciles frente a rivales de mucho nivel e incluso medallistas europeos, mundiales y paralímpicos.

El onubense Borja Pahissa, en la categoría de -60 kilos, estuvo cerca de conseguir medalla al pelear por el bronce y lograr dos victorias por ippon frente al japonés Takaaki Hirai y el argelino Mouloud Noura, pero en el combate definitivo se cruzó con el chino Xu Zhao, que acabó con sus ilusiones.

El aragonés Sergio Ibáñez, que sufre una discapacidad visual y es el vigente subcampeón de Europa a sus 19 años en la categoría de -60 kilos, no pudo estar en la terna de las medallas al caer en el segundo enfrentamiento con el uzbeco Namozov, uno de los grandes favoritos.

El madrileño Álvaro Gavilán, en la categoría de -73 kilos, comenzó su competición ganando al mongol Enkhtuya, pero en segunda ronda cayó con el alemán Kornhass en un combate muy igualado que le dejó fuera del Mundial.

En la categoría de -66 kilos tanto David García como Daniel Gavilán cayeron a la primera derrotados por el colombiano Marcos Falcón y el kazajo Turumbetov, ambos por ippon y sin oportunidad de acceder al cuadro de repesca.

El sevillano Abel Vázquez, en la categoría -81 kilos, debutó con uno de los favoritos, el uzbeco Nurbek Mirzaev, y perdió por ippon. Después encadenó dos victorias consecutivas y, a las puertas del bronce, perdió con el francés Nathan Petit.

Una de las grandes judocas españolas, Marta Arce, llegó a esta cita con ciertas dudas debido a la lesión que tuvo por la fractura del radio de su brazo derecho en abril y que le impidió prepararse con normalidad estos últimos meses.

La vallisoletana, que regresó en 2017 a la competición tras cinco años de retiro, empezó ganando a la japonesa Hiroko Kudo, pero en segunda ronda le tocó la coreana Song Lee Jin, que acabaría alzándose con el oro, y en la repesca la francesa Manon Cellier.

"Me voy con una sensación agridulce. Por un lado, he conseguido volver a la alta competición y no sentirme inferior a nadie. Por otro, el mal sabor que me deja el que podría haber llegado mucho más lejos", confesó Marta Arce al término del campeonato.

Iñigo Gerbolés, en la categoría de -100 kilos, acabó eliminado al caer con varias amonestaciones muy rápidas frente al alemán Oliver Upmann.

En la categoría por equipos, España ganó a Italia y Estados Unidos y accedió a semifinales, pero los azerbaiyanos derrotaron por un contundente 5-0 a Sergio Ibáñez, Daniel Gavilán, Álvaro Gavilán, Abel Vázquez e Íñigo Gérboles.

"Nos vamos con sabor agridulce porque no hemos conseguido medalla pero sabemos que podemos estar cerca. Ahora tenemos por delante mucho trabajo para conseguir precisamente eso, escalar ese peldaño necesario para subir a los podios de las grandes citas", dijo el seleccionador Alfonso de Diego.

La delegación española la han formado, aparte del seleccionador Alfonso de Diego, los entrenadores Raúl Clemente, Javier Delgado y Sonia Andonegui y el fisioterapeuta Alexis Cámara.

El Mundial de Lisboa ha sido la primera de las siete pruebas internacionales que en los próximos meses otorgarán puntos y clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokio, que se disputarán del 25 de agosto al 6 de septiembre de 2020.