Carlos Giménez: "La biografía es la mejor fuente de relatos"

Madrid, 18 nov (EFE).- Firme en la idea de que la "biografía propia es la mejor fuente de relatos", el historietista madrileño Carlos Giménez ha adaptado 'Canción de Navidad' de Dickens para enfrentarse a sus fantasmas del pasado, presente y futuro y reflexionar sobre su vida, porque cuando muera querría "desaparecer del todo".

Huraño porque sí, pero siempre fiel a la llamada de aquellos a los que, simplemente, le da la gana atender. Y Efe tiene la suerte de ser uno de ellos, porque siempre atiende, aunque sea con un requisito: "Mandad tres preguntas".

En esta ocasión Giménez vuelve a la actualidad con 'Canción de Navidad. Una historia de fantasmas' (Reservoir Books), una obra que no es una biografía, según me afirma, sino "una adaptación completamente libre" del relato de Charles Dickens en el que Don Pablo, su alter ego comiquero, le roba el papel a Ebenezer Scrooge.

"No he pretendido escribir mis memorias, a no ser que consideremos parte de mis memorias la mayoría de mis obras. Con mucha frecuencia, las historias que cuento están basadas en experiencias personales, en cosas que conozco y en sentimientos experimentados por mí. Porque esto de recurrir a la propia biografía es algo muy común entre escritores", cuenta.

Por eso dice que es su experiencia la que le ha demostrado que "el lector, normalmente, tiende a creer aquello que le suena a sinceridad"; y así en su 'Canción de Navidad' aborda historias y anécdotas de su vida: "La biografía propia es la mejor fuente de relatos", matiza.

De este modo, este "materialista, de izquierdas, marxista", como se define en el cómic, recibe la visita de su fallecido amigo Raúl, quien le dice que está desaprovechando los escasos años de vida que le quedan. "Tu vida se acaba", le recrimina a Pablo.

"Yo utilizo a este personaje, al que mis lectores ya conocen, para contar mis navidades, las mías personales, contar algunas cosas que he vivido y decir en voz alta algunas otras que pienso. Todas las historias que se cuentan de navidades pasadas ocurrieron realmente el día de navidad", expresa.

No le gustan hasta el punto de reconocer que le "asusta" recordar algunos episodios del pasado, algunas cosas de él que no le agradan y que querría "no haber hecho", o por lo menos le gustaría "olvidar". Así reflexiona Giménez sobre esta parte de su vida que en el cómic le hace regresar a ese hogar social que le marcó para siempre y que reflejó en el cómic "Paracuellos".

De la mano del fantasma del presente, vemos al Don Pablo actual, ése que contempla cómo todos le echan de menos y le recuerdan durante la cena de Nochebuena, porque a él no le gustan las reuniones familiares y siempre rechaza acudir. En esta parte, y junto al espectro navideño, también hace una crítica a la hipocresía de la sociedad en estas fechas o los horrores de la guerra y los refugiados.

Y en el futuro, ahí donde se encuentra su final, Giménez es rotundo, según confiesa. "No me asusta demasiado la muerte. Aunque vaya usted a saber cómo reacciono cuando llegue el momento de decir: es hoy".

"Me asusta un poco la decrepitud -añade- pero fuera de eso soy consciente de la edad que tengo y de que, por mucho que me quede por vivir, me queda muy poco. Y no tengo ningún interés en ser recordado".

Así llegamos al final de la entrevista, un punto donde echa la vista atrás y, con 77 años a su espalda, confiesa sin pudor que cuando su vida llegue a su fin se habrá terminado "absolutamente todo" para él.

"No me importa lo que vaya a ser de mi obra, ni de mis escasas pertenencias y me da igual donde terminen mis dibujos y mis escritos, si se publican o se destruyen. No tengo ningún interés en ser recordado. Me gustaría desaparecer del todo, hasta del recuerdo de las personas que me hayan conocido. Yo ya no estaré", concluye el mejor cronista en viñetas de la historia de España.