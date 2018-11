Camarero abandona CCO 7 Palmas "porque este equipo necesita otro entrenador"

Las Palmas de Gran Canaria, 18 nov (EFE).- Sergio Miguel Camarero anunció este domingo a EFE que deja su cargo de técnico del CV Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas a petición propia, porque, en su opinión, "esta entidad necesita otro tipo de entrenador".

"He comunicado al club (al vicepresidente Juan Manuel Campos) que no continuaré formando parte del mismo, porque creo que esta entidad necesita otro tipo de entrenador. Agradezco al club la oportunidad que me ha dado, porque he disfrutado muchísimo", afirmó.

Camarero deja la entidad isleña tras haberse disputado seis partidos de la Liga Iberdrola, con el equipo situado en séptima posición (de un total de 12 conjuntos), con 9 puntos y tras perder este fin de semana por 3-1 en la cancha del Barça CVB.

"Creo que debe venir otro técnico, que se entregue mañana y tarde al equipo. Con mi trabajo (es funcionario municipal), no puedo dedicarle todo el tiempo que desearía. No me siento cómodo y no estoy disfrutando, y prefiero dejarlo, ya que aunque las jugadoras son estupendas, no me sentía bien conmigo mismo", indicó.

Camarero negó que su marcha se deba a no haber podido contar con las tres jugadoras extranjeras del equipo hasta hace dos jornadas, debido a que, según fuentes del club, no se habían podido pagar las transferencias internacionales por falta de liquidez.

"Reitero que si me voy es por que considero que no soy el técnico adecuado para este club. Yo soy otro tipo de entrenador, con unas pautas diferentes a la hora de trabajar", subrayó.

Sergio Miguel Camarero, que en su época fue un destacado jugador con el desaparecido Guaguas Las Palmas, y que como entrenador conquistó una Liga con el también desaparecido Hotel Cantur femenino, había llegado la pasada campaña al CV Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas bien avanzada la Liga, en sustitución del destituido Alberto Rodríguez.

Camarero clasificó al equipo para la disputa de los 'play off' por el título liguero, en los que fue eliminado en el cuarto partido de semifinales por el Minis de Arluy VB Logroño, a la postre campeón de la Liga 2017-18.