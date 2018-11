Berrocal: "Hemos mejorado, pero no lo suficiente"

Madrid, 18 nov (EFE).- Josep María Berrocal, entrenador del Movistar Estudiantes, reconoció este domingo la superioridad del Barcelona Lassa y destacó que sus jugadores han mejorado respecto a compromisos anteriores, aunque "no lo suficiente" como para superar a un rival de esa entidad.

"Ellos jugaron un partido muy serio y muy bueno y a nosotros el segundo cuarto nos ha lastrado muchísimo porque esos veinte puntos de diferencia han sido insalvables", resumió en rueda de prensa.

A su juicio, lo mejor del choque ha sido la reacción de los suyos en la segunda parte, porque no se rindieron y mejoraron en algunos aspectos como el rebote defensivo, "aunque no lo suficiente".

Según Berrocal, todo pasa por mejorar la defensa. "Cada uno nos tenemos que mirar y ver los errores para no repetirlos en los próximos partidos; perder siempre preocupa pero me preocuparía más si no trabajásemos y no rindiésemos", añadió.

"No somos el equipo que nos gustaría ser, ni mucho menos, ni en ataque ni en defensa", añadió el técnico catalán, que, preguntado por si se ve capacitado para mejorar los resultados, respondió: "Podemos tirar esto para adelante y para eso trabajamos. El equipo está trabajando bien y no se ve reflejado en la pista, pero estoy convencido de que se va a mejorar".