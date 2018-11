Viñales afirma tener "muy buenas sensaciones"

Cheste , 17 nov .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), autor del mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP afirmó, tras conseguirlo, que "las sensaciones son súper buenas, porque poder salir desde la 'pole' es algo muy bueno, sobre todo en agua, donde molesta tanto ir detrás de otros pilotos".

"Hemos hecho un buen trabajo, hay que estar contentos con lo de hoy y ya veremos mañana, ya que es muy difícil ganar porque hay dos pilotos muy fuertes en agua, tanto Márquez como Dovizioso, y después no lo sé, veremos ya que dependerá de cómo me encuentre en carrera", reconoció el piloto de Yamaha.

Tras su primera victoria de la temporada en Australia, en la última carrera del año fue el más rápido de entrenamientos y por ello Maverick Viñales dijo estar muy contento ya que "qué mejor lugar para conseguirlo que enfrente de todos los aficionados".

"Cuando he acabado los libres he visto que sería difícil, porque no conseguía hacer buenas vueltas y estábamos un poco lejos de las primeras posiciones, pero hemos modificado un poco la electrónica pensando más en seco y ha mejorado mucho la moto y por eso he podido hacer dos vueltas muy buenas que me han colocado delante", comentó Viñales satisfecho.

"En la primera clasificación he visto que en mi última vuelta tenía a Valentino detrás, y he pensado 'la vas a liar, te van a pasar', y he decidido no hacer mi mejor vuelta pero he pasado por los pelos y, por suerte, me he podido concentrar bien", explicó el piloto de Yamaha, quien reconoció que "la primera salida de la segunda clasificación la he hecho fatal".

"Me he ido largo en muchos sitios porque ya estaba pidiendo demasiado a la moto, aunque me he concentrado y he intentado sacar el máximo", añadió Viñales.