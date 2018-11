Saúl Ñíguez: "Se está siendo injusto con David de Gea"

Las Palmas de Gran Canaria, 17 nov (EFE).- El centrocampista Saúl Ñíguez, de la selección española de fútbol, ha declarado en la previa del amistoso ante Bosnia y Herzegovina en Gran Canaria que se está siendo "injusto" con David de Gea, tras las críticas recibidas por el portero después de la derrota del jueves en Croacia (3-2)

El futbolista del Atlético de Madrid cree que los medios de comunicación meten "mucha caña". "Eso afecta a todos los jugadores, por mucho que quieran evadirse, y se está creando una energía negativa que no es buena ni para él guardameta ni para la selección", declaró el jugador del Atlético de Madrid.

"No veo que le falte confianza, porque demuestra una personalidad tremenda cuando se pone la camiseta de España, es uno de los mejores porteros del mundo, más que consagrado, y si recibimos goles no creo que sea solo culpa de David -De Gea-, sino de todo el equipo", argumentó.

A su juicio, en la posición de guardameta "si decides un segundo tarde, no bien o mal, sino tarde, ya no dependes de tí". "Por eso me parece injusto que la toméis con él", ha defendido.

Saúl también se ha referido al funcionamiento del combinado nacional desde la llegada al banquillo de Luis Enrique, subrayando que tienen "mucho margen de mejora". "Tras los dos primeros partidos "en los que todos nos ilusionamos", ahora llega "la realidad" después de las derrotas ante Inglaterra y Croacia.

"Ha llegado un entrenador nuevo, hay muchos jugadores nuevos también, y tenemos que acoplarnos, estamos creciendo como equipo y asumiendo las ideas del míster", dijo el futbolista ilicitano, convencido de que con el tiempo "se verá una gran selección" porque tienen "un gran potencial". A nivel individual, dijo, le gusta que le exijan para sacar "lo mejor" de él.

Además, cree que si comparan a la actual selección con la que logró el campeonato del mundo y las dos Eurocopas, "todos saldremos perdiendo". "Porque ese equipo es irrepetible, lo viví como aficionado y era espectacular, incluso en las derrotas todos estábamos orgullosos".

Con respecto al partido de mañana en Wembley entre Inglaterra y Croacia, ha dicho que "confía" en que se produzca el empate que necesita España para acceder a la fase final de la Liga de Naciones.

"Me hace ilusión que empaten, clasificarnos era un objetivo que teníamos, pero por nuestros errores ahora no dependemos de nosotros, pero sí confío en que empate", ha reconocido.

También ha tenido palabras para David Silva, quien será homenajeado mañana.

"Tenemos una gran oportunidad de demostrar de lo que somos capaces, y darle las gracias a Silva por todo lo que ha hecho por la selección", ha dicho el futbolista.