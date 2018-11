Rivera pide a Sánchez que "deje de marear" con los PGE y convoque elecciones

Sevilla, 17 nov (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "deje de marear" con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y "ponga las urnas" porque el escenario político parece "el camarote de los hermanos Marx".

Durante un acto electoral en Sevilla para apoyar al candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, el líder de la formación naranja ha criticado que Sánchez haya dicho "que al final lo de los presupuestos tampoco es tan importante y que no quiere marear a los españoles".

"Vamos a tener que tomar una biodramina", ha dicho Rivera tras recordar que Sánchez "primero dijo no es no a los presupuestos negociados por Cs y PP, después llegó la moción de censura y los prorrogó porque le gustaban un ratito, luego dijo que iba a presentar otros porque era inaceptable gobernar con los que había prorrogado, y ahora dice el tío que no hace falta presentarlos".

Según Rivera, el presidente del Gobierno le recuerda "al protagonista de la película 'Aterriza como puedas', que al final se estampa cuando llega al aeropuerto".

"Le pido que efectivamente no nos maree y aterrice como pueda, que ponga las urnas, que nos deje votar, que saque a Torra de los mandos y al copiloto que es Rufián, que están gobernando España quienes quieren liquidarla", ha enfatizado Rivera, que ha concluido: "Esto es el camarote de los hermanos Marx".

El líder de Ciudadanos se ha referido también al presidente del PP, Pablo Casado, para afirmar que él y Sánchez son "el espectáculo del dúo Pimpinela, que se pelean en público pero son hermanos, están actuando, se pelean, se quitan la palabra y mangonean a la justicia".

Ha lamentado que Sánchez "se haya hecho el ofendido" y diga que retira la palabra a Casado "pero luego le llama por teléfono y se reparten a los jueces", lo que ha tildado de "vergüenza".

"Ciudadanos es el único partido de España que ha renunciado a mangonear jueces y que no va a participar de este pasteleo", ha presumido Rivera, que ha sostenido que Podemos también ha estado "poniendo y quitando jueces" y ha ironizado: "para eso han quedado, se han aburguesado y acomodado en el chalet".

Rivera ha dicho querer que los jueces trabajen "sin presión política" y se ha comprometido a cambiar la ley del poder judicial para que "los jueces escojan a los jueces y el Fiscal General del Estado sea del Estado y no del Gobierno".