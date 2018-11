Rivera: No os conforméis con cambiar a los de los ERE por los de la Gürtel

Sevilla, 17 nov (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido hoy a los andaluces que no se conformen con "quitar a los de los ERE para poner a los de la Gürtel", en referencia a PSOE y PP, en las elecciones andaluzas y ha augurado que "el cambio en Andalucía será el inicio del cambio en España".

Durante un acto electoral en el Muelle de las Delicias de Sevilla para apoyar al candidato de Ciudadanos, Juan Marín, y ante casi un millar de personas, Rivera ha asegurado que "no se puede presidir el Gobierno de España sin Andalucía" y que si esta comunidad "no se moderniza y sigue lastrada por la corrupción y el enchufismo no habrá un cambio para España".

"Yo creo en Andalucía y no me resigno como el PP tantos años, que es una colección de derrotas", ha dicho Rivera, que ha recordado a los populares que esta comunidad "no es un experimento para tapar tus problemas internos", mientras de los socialistas ha opinado que quieren convertirla en "un coto cerrado".

El líder de Ciudadanos se ha referido a las encuestas para afirmar que "son buenas pero hay que ser prudentes" y ha dicho que ellos son el partido que más crece y lo hace porque supone "regeneración política, reformas económicas y sociales y unión e igualdad entre españoles", que es "lo que esta tierra reivindica".

"Pido a los andaluces que no se conformen con quitar a los de los ERE para poner a los de la Gürtel", ha enfatizado Rivera, quien ha pedido "no resignarse a gente que robe, vayan de rojo o de azul" y ha garantizado que "si hay un solo escaño más para cambiar el Gobierno, Ciudadanos encabezará un nuevo ejecutivo, pero hay que ganar en las urnas".

El presidente de Ciudadanos ha repasado los logros de su partido en la pasada legislatura andaluza y ha atribuido la ruptura del acuerdo con el PSOE a que los socialistas, a los que produce "alergia y sarpullido" la regeneración, "solo tienen en su cabeza la preocupación por el tic-tac de la sentencia de los ERE".

Tras recordar que en el Congreso de los Diputados PSOE y Podemos han "tumbado" la propuesta de suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, Rivera ha alertado sobre que ambos partidos volverán a instaurarlo si gobiernan en Andalucía, por lo que ha concluido: "Preparad la cartera si gobiernan juntos".

En el acto de Sevilla, Juan Marín ha anunciado que, en caso de gobernar tras las elecciones del 2 de diciembre, eliminará en los primeros cien días todas las fundaciones "fantasma" creadas por el PSOE para destinar el gasto que suponen en la actualidad ?a la sanidad, educación y políticas sociales?.