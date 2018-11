El Real Oviedo revive al derrotar a un anodino Sporting

Oviedo, 17 nov (EFE).- El Real Oviedo se llevó por segundo año consecutivo el derbi en el Tartiere, y lo logró tras derrotar al Sporting (2-1) en un partido en el que los azules se reconciliaron con el balón parado para desarticular a un equipo gijonés que saltó al césped sin ideas y que sólo recortó distancias con un penalti en la segunda mitad.

El partido empezó mal para el Sporting, que afrontaba un cambio obligado por la lesión de Isma Cerro en el minuto cuatro, e instantes después encajaba un tanto por la insistencia del Real Oviedo tras una falta en la frontal sobre Tejera.

El propio mediocentro tocaba ligeramente el balón tras varios rechaces y balones al área y habilitaba a Ibra en el área pequeña, quien no dudó y batió a Mariño casi de espaldas, con un tiro de semivolea que se coló en la portería ajustado al palo izquierdo.

El conjunto azul no bajó ni una sola marcha, y en la siguiente acción peligrosa volvió a ver puerta tras una falta botada por Berjón que cabeceó Alanís al fondo de las mallas, ejecución en la que el central mexicano se adelantó a Cristian Salvador en el salto y a Mariño en su estirada, colando el balón con potencia por el centro de la portería.

Los rojiblancos tuvieron algo más el balón tras el segundo gol de los locales, aunque el Oviedo no perdió el orden y el conjunto gijonés no acabó de ser eficiente más allá de tres cuartos de campo, donde los saques de esquina fueron lo más peligroso y no llegaron a suponer una amenaza para la portería azul.

El Oviedo agotó el tiempo intentando alguna ocasión a la contra, y el Sporting llegó al descanso sin haber tirado a puerta, lo que le dejaba bastante complicado el partido en una segunda mitad que comenzó con el cambio de Berjón, que llegaba tocado al choque y dejó su sitio en el campo a Johannesson.

Tras la reanudación, el Sporting siguió teniendo que llevar algo más la iniciativa, pero las combinaciones entre los visitantes no fueron fructuosas de tres cuartos en adelante y a falta de veinte minutos para el final sólo tenían en su haber un disparo a puerta.

Cuando más le costaba crear al conjunto sportinguista encontró el premio del gol en un penalti señalado sobre Neftalí tras una acción de Forlín, pena máxima que transformó Carmona batiendo a Champagne por el centro de la portería.

Aunque los de Rubén Baraja parecieron reaccionar tras recortar distancias, la más clara volvió a ser para el Oviedo tras un remate de Diegui que sacó de manera magistral Mariño en una estirada a la izquierda de su portería.

Los azules manejaron los tiempos y pese a bajar el ritmo y perder ventaja en el marcador, hicieron buenos sus dos primeros tantos y derrotaron a un Sporting impasible y sin ideas que vuelve a caer en el Carlos Tartiere tal y cómo hiciera la temporada pasada.

Ficha técnica:

2 - Real Oviedo: Champagne; Bárcenas (Carlos Martínez, m. 71), Javi Hernández, Alanís, Forlín; Berjón (Diegui Johannesson, m. 85), Folch, Tejera, Mossa; Joselu e Ibra (Toché, m. 85).

1 - Sporting de Gijón: Mariño; Molinero, Álex Pérez, Babín, Canella; Carmona, Cristian (Cofie, m. 62), Hernán, Isma Cerro (Traver, m. 4); Pablo Pérez (Djurdjevic, m. 69) y Neftalí.

Goles: 1-0 M. 6: Ibra; 2-0 M. 14: Alanís; 2-1 M. 73: Carmona;

Árbitro: Trujillo Suárez (Colegio tinerfeño). Amonestó a Berjón (40'), Tejera (57') y Javi Hernández (87') en el Real Oviedo y a Cristian Salvador (29'), Molinero (51'), Hernán (54') y Neftalí (87') en el Sporting de Gijón.

Incidencias: Partido correspondiente a la 14ª jornada de Liga disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 23.175 espectadores.