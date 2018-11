Los octavos de final tendrán a cuatro representantes españoles

Barcelona, 17 nov (EFE).- Los octavos de final de la Copa WS Europe, antigua Copa CERS, tendrán hasta cuatro representantes españoles, tras la disputa este sábado de los encuentros de vuelta de los dieciseisavos de final, en los que cayó el equipo catalán del Caldes.

El Igualada goleó, como era previsible, a los suizos del débil conjunto del Uri por 1-13, y se enfrentará en octavos, los días 1 y 17 de diciembre, al también equipo helvético del Diessbach, primero en pista catalana.

El Citylift Girona se deshizo también fácilmente del Darmstadt alemán por un claro 7-1, y se disputará un lugar en cuartos en un apasionante derbi nacional ante el Lleida, que quedó exento en la primera ronda, lo mismo que el Voltregá, que se estrenará en octavos ante el complicado Joventude Viana portugués.

No tuvo suerte el Caldes, equipo revelación de la OK Liga, que no pudo lograr en casa la remontada ante el Tomar portugués y firmó tablas (4-4), insuficientes para pasar ronda.

WS Europa Cup, 16avos de final, vuelta:

Laser Caldes 4 - Tomar (Por) 4 (6-8)

Uri (Sui) 1 - Igualada Rigat 13 (2-20)

Citylift Girona 7 - Darmstadt (Ale) 1 (13-2)

Nantes (Fra) 10 - Barcelos (Por) 0 (14-5)

Uttigen (Sui) 4 - Wolfurt (Aut) 10 (8-15)

Biasca (Sui) 7 - Iserlohn (Ale) 3 (12-7)

Turquel (Por) 4 - Walsum (Ale) 3 (8-7)

Diessbach (Sui) 5 - La Vendéenne (Fra) 1 (11-7)

Dusseldorf (Ale) 2 - Valdagno (Ita) 7 (4-18)

Noisy Le Grand (Fra) 3 - Sarzana (Ita) 3 (5-9)

Remscheid (Ale) 3 - Coutras (Fra) 4 (6-8)

Juv.Viana (Por)-RHC Dornbirn (Aut) (5-2) (+)

Voltregà, Lleida, Merignac (Fra) y Viareggio (Ita), exentos.

(+) El equipo austríaco, eliminado por no presentar los requisitos mínimos de jugadores.

- Octavos de final (1 y 17 de diciembre):

Citylift Girona-Lleida

Igualada Rigat-Diessbach (Sui)

Joventude Viana (Por)-Voltregà

Wolfurt (Aut)-Mérignac (Fra)

Nantes (Fra)-Coutras (Fra)

Biasca (Sui)-Valdagno (Ita)

Turquel (Por)-Viareggio (Ita)

Sarzana (Ita)-Tomar (Por).