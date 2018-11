Celáa: Fuerzas independentistas piden pistas de aterrizaje para normalidad

Santander, 17 nov (EFE).- La ministra y portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "desinflamando" el conflicto en Cataluña y que las fuerzas independentistas "están pidiendo pistas de aterrizaje" para volver a la situación "de normalidad anterior".

"Este es un Gobierno de diálogo. El Gobierno de España quiere normalizar la situación en Cataluña porque Cataluña es una parte de España, y porque el Gobierno tiene recetas para toda España y programa político para toda España", ha remarcado Celáa, que hoy ha inaugurado la Conferencia Política del PSOE de Cantabria.

La ministra ha agregado que, "en el fondo y en privado", las fuerzas independentistas están pidiendo "pistas de aterrizaje para volver a la situación de normalidad anterior" y ha confiado en que, "como siempre ha hecho el PSOE" en la historia, se puede "encontrar el camino para arreglar" la coyuntura.

Celáa cree que la situación catalana debe solventarse desde la política, con respeto a la Constitución y las leyes, y ha defendido que se está avanzando y que la solución no pasa por volver a aplicar el artículo 155.

"No es solución aplicar a todos los catalanes un 155 permanente. Ahora mismo no se da ninguna circunstancia que justifique una medida tan excepcional", ha apuntado, antes de criticar que el Gobierno del PP "depositó todo en los tribunales" sin abrir "camino político".

La ministra portavoz ha insistido en que Cataluña vive una situación "muy compleja" y en que no se debe "echar más gasolina al fuego".

Un "fuego" que, a su juicio, se "encendió de forma irresponsable", por ejemplo con actuaciones como la recogida de firmas contra el Estatut que impulsó el PP en 2006.

Por eso, Celáa cree que los populares han "inflamado" el conflicto en Cataluña, pero a costa de quedarse casi sin representación en esa comunidad, y les ha afeado que utilicen este tema en la campaña de las elecciones andaluzas.

También ha dicho que aunque el Gobierno de Pedro Sánchez lleva "solo" cinco meses, le parece que han pasado cinco años.

Celáa ha señalado que el Ejecutivo socialista ha puesto en marcha mucha acción de gobierno", ha considerado que los ciudadanos "lo notan" y ha hablado de la etapa anterior.

"No os podéis imaginar cómo encontramos nuestros cajones en Moncloa en los distintos ministerios. No había planes, estaba todo vacío. No estaban trabajando", ha asegurado en alusión a los miembros del anterior Gobierno de Mariano Rajoy.

La ministra ha afirmado que el Ejecutivo del PSOE "ha sacado a España de la parálisis en la que estaba" y ha "devuelto la dignidad a las instituciones", además de impulsar una agenda de cambio "frente a la inacción" del "gabinete del PP.

Ha aludido al "giro social" que se ha dado para "hacer frente a la erosión de derechos de ciudadanía", y ha lamentado "la crispación" de la oposición del PP y Cs, a los que ha reprochado que no tienen políticas alternativas, que "embisten y atacan por inercia", y que "han acunado a Vox".

Del líder del PP, Pablo Casado, ha dicho que "su receta es volver al pasado" pese a su juventud y que no dialoga con nadie.

A su juicio, Casado responde "a un perfil ideológico muy antiguo". "Y más ahora con su mentor, del que no se separa".