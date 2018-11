Carla Romagosa: "Tener la menopausia a los 39 años fue un jarro de agua fría"

Barcelona, 17 nov (EFE).- Carla Romagosa tenía 39 años cuando le diagnosticaron menopausia precoz. "Fue un jarro de agua fría", confiesa a Efe ahora, cuando, cuatro años después, se ha atrevido a publicar su experiencia en el libro "Mi amiga Meno y yo".

"Creo que no nos cuentan lo suficiente de la menopausia. Para mí fue jarro de agua fría, no me lo esperaba. Yo me sentía inmortal como cualquier mujer y hombre joven, pero ya no podía ser madre con mis propios óvulos y me asustaba que mi cuerpo envejeciera de golpe", explica en una entrevista con Efe.

Romagosa, vecina de Barcelona que trabaja como responsable de mercadotecnia de una multinacional catalana de perfumes, acaba de escribir su primer libro con su experiencia como menopáusica precoz, cuyas páginas ha ilustrado Roger Padilla y ha publicado Navona Editorial en castellano y Angle Editorial en catalán.

La autora entró hace cuatro años en una etapa de su vida que desconocía por completo y de la que nadie le había prevenido: "No nos cuentan lo suficiente de la menopausia. No nos dicen que los síntomas pueden aparecer hasta 10 años antes de tenerla ni que podemos tener insomnio, problemas psicosexuales, etcétera".

En su caso, la menopausia vino acompañada de unos síntomas muy fuertes, no reconocía su propio cuerpo y no tenía con quien compartirlo: "Mis amigas acababan de parir y esto les quedaba lejísimos", explica.

Por este motivo, tras un duro proceso de aceptación y de cambio, Romagosa ha decidido hablar sobre su caso en "Mi amiga Meno y yo", para explicarle a su familia y amigos qué le estaba pasando.

Mientras convivía con la menopausia, Romagosa cursó un máster de Nutrición y Salud en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), cuyo trabajo final versó sobre terapias complementarias para el tratamiento de síntomas de la menopausia (fitoterapia y "mindfulness" o conciencia plena), y que le ha ayudado en la redacción de su libro.

Pese a los fuertes síntomas y la soledad, la historia que la autora plasma en las páginas no es triste. "Yo me tenía que reír de mi misma, de toda esta situación. Quería explicarlo desde el rigor pero con sentido del humor", aclara.

En el libro, Romagosa asocia su menopausia con una morsa -Meno la llama-, "un simpático animal que puede ser manso y agresivo", de la que decide hacerse amiga.

Con el tiempo, ha aceptado a Meno y se ha dado cuenta de que no todo lo que le ofrece su compañera es malo: "La prioridad de procrear desaparece y se abre un camino que va más allá de la maternidad y que incluye la creatividad, la expansión laboral y una mayor seguridad personal".

El libro contiene también algunas de las experiencias de más de 100 mujeres (amigas, compañeras o doctoras) con las que la autora se ha cruzado a lo largo del proceso y con las que muestra las diferentes formas en las que se puede vivir la menopausia.

"Las mujeres podemos sufrir síntomas o no, pero hay algo por lo que todas pasaremos: después de la menopausia corremos el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y osteoporosis, y esto no se cura de un día para otro, necesitamos cuidarnos durante toda la vida", asevera Romagosa.

Hacia el final del libro, Romagosa dedica un apartado de consejos para aquellos hombres que rodean a las mujeres con menopausia, desde parejas a compañeros de trabajo a hijos adolescentes y otros.

"Yo he escrito este libro pensando también en los hombres. Muchas veces los hombres hacen mofa de la menopausia cuando a ellos también les va a pasar y es una cosa de la que no se habla", afirma la autora.