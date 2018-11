Altuna-Ezkurdia, final del Cuatro y Medio con pronóstico incierto en Pamplona

Pamplona, 17 nov (EFE).- El frontón Navarra Arena acoge este domingo la final del Campeonato del Cuatro y Medio de pelota vasca que enfrenta al navarro Joseba Ezkurdia y al guipuzcoano Jokin Altuna, actual campeón, un partido con pronóstico incierto.

Ezkurdia se ha mostrado fuerte durante el campeonato, pero Altuna ha crecido durante la competición al superar una lesión y cuenta con más experiencia que su rival en las finales, ya que juega la tercera consecutiva de la distancia a pesar de tener solo 22 años.

Ambos pelotaris separaron este jueves las pelotas para la final, en la que Altuna ve favorito al navarro y este negó esa condición para un encuentro que ha levantado una gran expectación.

"(Ezkurdia) ha demostrado que ha sido el mejor y para mí es el favorito. Él dirá que tengo más experiencia en las finales, pero el momento de juego es lo más importante para un pelotari y para mí él es el favorito", afirmó Altuna.

Sin embargo, Ezkurdia replicó: "Lo que he hecho hasta ahora no vale para nada. Lo anterior me da confianza, porque veo que en momentos difíciles puedo jugar y rendir bien, pero en contra tengo un pelotari muy completo".

"Tiene 22 años, pero es la cuarta final (incluyendo la del Manomanista que ganó Altuna) y juega una barbaridad. Si no juego bien me va a pasar por encima. Si no hago lo mío no tengo nada que hacer. No creo que sea favorito", dijo el navarro.

El pabellón multiusos Navarra Arena se inauguró el pasado 29 de septiembre, precisamente con una final de pelota, del Masters, pero ahora celebra una de las tres finales importantes de la mano profesional, junto con el Campeonato Manomanista y el Parejas.

El frontón registrará un lleno absoluto, con 3.000 espectadores el de mayor capacidad junto con el Bizkaia de Bilbao, después de agotarse en pocas horas las entradas, de entre 40 y 100 euros.

La final del Cuatro y Medio 2018 será el segundo partido de un festival que comenzará con un partido de parejas, previsiblemente a partir de las seis de la tarde.