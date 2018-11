Viñales, sobre su cambio de dorsal, afirma que se siente "más identificado"

Cheste , 16 nov .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que la próxima temporada lucirá el dorsal número "12" en lugar del clásico "25" actual, aseguró sobre el cambio que "cuando llevaba el '12' es cuando gané a mis mayores rivales, así que una de las razones y además me siento muy identificado".

"Es el número con el que empecé y con el que quiero acabar. Ya hubo algún otro año que pensé en cambiarlo, como el pasado, pero no tuve ocasión porque subía Luthi -el suizo Thomas Luthi- y es por intentar cambiar un poco lo suerte, con el nuevo año, nuevo motor, todo nuevo, para ver si puedo ser tan exitoso como cuando era pequeño", recordó Maverick Viñales.

Sobre los entrenamientos en sí, Viñales explicó que siempre le ha costado en agua "pero me he sentido bastante bien, entre los siete primeros en los dos entrenamientos y clasificado ya para la Q2, que era lo importante".

"Hay que intentar mejorar, y la duda estará en función del agua que haya en pista ya que cuanta más agua haya, más me costará porque tengo menos adherencia", lamentó Viñales.

"Hay que arriesgar al máximo pues tengo mucho que ganar y poco que perder, porque el tercero está a dos puntos y sólo me queda arriesgar e intentar estar entre los cinco primeros, lo que sería bueno en agua", señaló el piloto de Yamaha.

Viñales comentó que el cambio de rendimiento en su Yamaha no está en la electrónica, en donde "se han dado pequeños pasos" pero enseguida aclaró que el secreto ha estado en la base de la puesta a punto y que "hay que continuar así".

"He visto que Dovizioso no me sacaba la diferencia de antes y estoy contento y creo que el mayor salto lo daremos con el motor, pero a ver si también de electrónica podemos dar otro salto", agregó Maverick Viñales.