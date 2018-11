Los thriller y el último libro de Stephen Hawking, lo más vendido

Redacción internacional, 16 nov (EFE).- Los thriller se multiplican en las listas de libros más vendidos de esta semana, con autores como John Katzenbach, John Grisham o Joel Dicker en los primeros puestos.

Y entre los libros de no ficción destaca "Breves respuestas a las grandes preguntas", la última obra del científico británico, Stephen Hawking, publicada siete meses después de su fallecimiento.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Die Mondschwester" - Lucinda Riley (Goldmann).

2.- "Der Insasse" - Sebastian Fitzek (Droemer).

3.- "Mittagsstunde" - Dörte Hansen (Penguin).

4.- "Die Suche" - Charlotte Link (Blanvalet).

No ficción:

1.- "Kurze Antworten auf große Fragen" - Stephen Hawking (Klett-Cotta)

2.- "Die bessere Hälfte" - Eckart von Hirschhausen; Tobias Esch (Rowohlt)

3.- "21 Lektionen für das 21. Jahrhundert" - Yuval Noah Harari (C.H. Beck)

4.- "Der Ernährungskompass" - Bas Kast (C. Bertelsmann)

Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La voz ausente" - Gabriel Rolon (Emece).

2.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B).

3.- "Sabotaje" - Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara).

4.- "Aquí hay dragones" - Florencia Bonelli (Suma de Letras).

No ficción

1.- "El hombre que se inventó a sí mismo" - Jorge Fernández Díaz (Planeta).

2.- "La raíz (De todos los males)" - Hugo Alconada Mon (Planeta).

3.- "Filosofía en once frases" - Dario Gabriel Sztajnszrajber (Paidós).

4.- "Qué tenían puesto" - Daniel Balmaceda (Sudamericana).

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com.

BRASIL

Ficción:

1.- "Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente" - TCD (Globo).

2.- "O Conto da Aia" - Margaret Atwood (Rocco).

3.- "Poesia que Transforma" - Bráulio Bessa (Sextante).

4.- "O Que o Sol Faz Com as Flores" - Rupi Kaur (Planeta).

No ficción:

1.- "Aprendizados" - Gisele Bündchen (BestSeller).

2.- "21 Lições Para o Século 21" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras).

3.- "O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota" - Olavo de Carvalho (Record).

4.- "Sapiens: Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli y Francesca Cavallo (Planeta).

2.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B).

3.- "La gran estafa" - John Grisham (Penguin Random House).

4.- "La desaparición de Stephanie Mailer" - Joel Dicker (Alfaguara).

No ficción:

1.- "Mi vida y cárcel con Pablo Escobar" - Victoria Eugenia Henao (Planeta).

2.- "El país que me tocó" - Enrique Santos Calderón (Debate).

3.- "Historia de Colombia y sus oligarquías" - Antonio Caballero (Planeta).

4.- "Sálvese quien pueda" - Andrés Oppenheimer (Penguin Random).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Yo, Julia" - Santiago Posteguillo (Planeta).

2.- "Memorias de una salvaje" - @srtabebi (Planeta).

3.- "Semptierno" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Espasa)

4.- "Yo soy Eric Zimmerman II" - Megan Maxwell (Planeta).

No ficción:

1.- "Setas de la península Ibérica" - Jaume Llistosella (Jaguar).

2.- "El dominio mundial" - Pedro Baños (Ariel).

3.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor)

4.- "Vida y muerte de Federico García Lorca" - Ian Gibson (Ediciones B).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Past Tense" - Lee Child (Dell).

2.- "The Reckoning" - John Grisham (Doubleday).

3.- "Dark Sacred Night" - Michael Connelly (Little, Brown and Company).

4.- "Harry Potter and the Order of the Phoenix" - J.K. Rowling (Pottermore Publishing).

No ficción:

1.- "Girl, Wash Your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson).

2.- "12 Rules for Life - Jordan B. Peterson (Random House Canada).

3.- "Fear" - Bob Woodward (Simon & Schuster).

4.- "The Subtle Art of Not Giving a F¿ck" - Mark Manson (Harper).

Fuente: Amazon.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Leurs enfants après eux" - Nicolas Mathieu (Actes Sud).

2.- "Lucky Luke t.8; Un cow-boy à Paris" - Achdé, Jul & Morris (Lucky Comics).

3.- "Les vieux fourneaux t.5; bons pour l'asile" - Lupano, Wilfrid Lupano, Paul Cauuet (Dargaud).

4.- "Idiss" - Robert Badinter (Fayard).

No ficción:

1.- "Le Lambeau" - Philippe Lançon (Gallimard).

2.- "Les enfants du vide; de l'impasse individualiste au réveil citoyen" - Raphaël Glucksmann (Allary).

3.- "Ce que je peux enfin dire" - Ségolène Royal (Fayard).

4.- "Inch'allah ; l'islamisation è visage découvert" - Gérard Davet et Fabrice Lhomme (Fayard).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "Cinzia" - Leo Ortolani (Bao).

2.- "Fate il vostro gioco" - Antonio Manzini (Sellerio).

3.- "L'assassinio del Commendatore" - Haruki Murakami (Einaudi).

4.- "Il ladro gentiluomo" - Alessia Gazzola (Longanesi).

No ficción:

1.- "The Game" - Alessandro Baricco (Einaudi).

2.- "M. Il figlio del secolo" - Antonio Scurati (Bompiani).

3.- "Istruzioni per diventare fascisti" - Michela Murgia (Einaudi).

4.- "La cucina di Casa mia- Le nuove ricette di Fatto in casa da Benedetta" - Benedetta Rossi (Mondadori).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "Pero a tu lado" - Amy Lab (Alfaguara).

2.- "1984" - George Orwell (Debolsillo).

3.- "Aura" - Carlos Fuentes (Era).

4.- "Las batallas en el desierto" - José Emilio Pacheco (Era).

No ficción:

1.- "El caballero de la armadura oxidada" - Robert Fisher (Obelisco).

2.- "Los secretos de la mente millonaria. Cómo dominar el juego interior de la riqueza" - T. Harv Eker (Sirio).

3.- "El arte de amar: Una investigación sobre la naturaleza del amor" - Erich Fromm (Paidós).

4.- "Piense y hágase rico" - Napoleon Hill (Tomo).

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "A Amante do Governador" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva).

2.- "Como Estrelas Cadentes" - Sveva Casati Modignani (Porto Editora).

3.- "Cara ou Coroa" - Jeffrey Archer (Bertrand Editora).

4.- "Cada Suspiro Teu" - Nicholas Sparks (Edições Asa).

No ficción:

1.- "Cozinha Paleo XXI" - Ana Ruivo, Francisco Silva y Paula Ruivo (Editora In).

2.- "Estar Vivo Aleija" - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China).

3.- "Quinta-feira e outros dias - Volume II" - Aníbal Cavaco Silva (Porto Editora).

4.- "Páginas de Livros Infantis Rejeitadas" - Nuno Markl y Marisa Silva (Objectiva).

Fuente: Librería Bertrand y Fnac.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Tombland" - CJ Sansom (Mantle).

2.- "A Spark of Light" - Jodi Picoult (Hodder).

3.- "Heads You Win" - Jeffrey Archer (Macmillan).

4.- "Dark Sacred Night" - Michael Connelly (Orion).

No ficción:

1.- "Brief Answers to the Big Questions" - Stephen Hawking (J Murray).

2.- "Listening to the Animals" - Noel Fitzpatrick (Trapeze).

3.- "Battle Scars" - Jason Fox (Bantam Press).

4.- "Tina Turner: My Love Story" - Tina Turner (Century).

Fuente: The Sunday Times.