Sete Gibernau, sobre su retorno "el Sete de antes no existe"

Cheste , 16 nov .- El español Sete Gibernau, subcampeón mundial de MotoGP en 2003 y 2004, regresa a la competición en la nueva categoría de motos eléctricas (Moto-E) de la mano de Sito Pons pero asegura que no puede buscar al Sete de antes, "ese ya no existe", pero que intentará "buscar al mejor Sete de ahora, y ese es un reto importante".

"Sito ha conseguido generar en mí una nueva ilusión, algo que no pensaba que volvería a tener, y creo que una oportunidad así, tras pensarlo, porque me lo habían comentado y siempre había dicho que no, ha sabido hacerlo para que sea que sí", reconoció Sete.

"Y ha sabido hacerlo porque ha vuelto a generar en mí una ilusión y creo que parte de la felicidad que todos tenemos depende de la capacidad que tengamos de generar nuevas ilusiones. y como soy un gran trabajador de la felicidad, aquí estoy intentando buscar una nueva ilusión", explicó Gibernau.

"Haré todo lo que haga falta para ponerme en forma y para intentar disfrutar y que disfrutemos todos de este nuevo proyecto", manifestó Sete Gibernau.

Por su parte, Sito Pons recordó que cuando le llamó tenía dudas de que aceptara, aunque "sabía que estaba en forma, que entrenaba en moto cada día y que estaba ayudando a Michelin a desarrollar neumáticos, pero tenía mis dudas de que quisiera volver a competir".

"En el momento en que finalmente dijo que sí, que no me lo dijo en el primer momento, si no que me costó un poco, sabía que si tenía su compromiso nos lo pasaríamos bien, y estaríamos haciéndolo bien", afirmó sin dudar Pons.

"Sito ha tenido paciencia, y se lo agradezco, porque ha sabido esperar y yo me he ido acercando, él ha sabido apretar de la manera correcta y esperar un tiempo que no tenía, y por eso le doy las gracias, pero creo que yo también necesitaba ese tiempo, no podía despertarme y decirle 'sí, Sito, vale'", reconoció Sete.

"Es una apuesta muy arriesgada para mí, porque estoy en otra etapa y en otro momento de mi vida, pero como dice Sito, me ha hecho la suficiente ilusión en un momento en el que jamás hubiese pensado en hacerlo y que fuese a acabar aceptando una propuesta así", dijo sinceró Gibernau.

"¿Por qué Sete?", se auto pregunta Sito, para de inmediato responder que cree en Sete, en que "puede ganar este campeonato ya que es ideal para él, con carreras a diez vueltas, sólo seis carreras y el esfuerzo no es el de un campeonato entero".

Mientras, Sete Gibernau reconoce que no se había parado a ver la moto eléctrica pero que ahora se iba a "empapar de ella" y la semana que viene la probará en Jerez por lo que intentará "llegar en buena forma, pero no es una presión añadida".