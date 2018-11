Save the Children quiere que la Iglesia notifique los abusos a la Justicia

Madrid, 16 nov (EFE).- Save the Children ha solicitado a la Iglesia católica la implementación de políticas internas que obliguen a notificar a las autoridades judiciales cualquier indicio o revelación de abuso sexual en el seno de esta institución.

"No podemos permitir que haya casos de abusos que no se detectan, que se alargan durante años, o que niños y niñas sigan en contacto con su agresor y no sean protegidos", ha señalado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre en un comunicado.

Tras las declaraciones a EFE del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, que ha reconocido que la Iglesia y la sociedad guardaron en el pasado un "silencio cómplice" ante estos casos, Save the Children ha remarcado que esperan que también haya actuaciones y planes "concretos" que conviertan a la Iglesia en "espacios seguros" para niños y niñas.

Asimismo, Save the Children ha urgido al Gobierno a acelerar la tramitación del proyecto de ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia antes de que acabe el año, una ley que ayude a "garantizar" jurídicamente la protección de los niños y niñas que sufren esta violencia en silencio, ha añadido Sastre.

La organización ha informado también de que en 2017 hubo más de 38.000 denuncias por delitos cometidos contra menores de edad, de los cuales más de 4.000 fueron por abusos sexuales.

Esta organización ha advertido de que sólo se denuncia un 15 por ciento de los casos de abusos sexuales a menores, un tipo de violencia que afecta a uno de cada cinco niños.