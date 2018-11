"Roma", de Alfonso Cuarón, nominada en los Spirit Awards

Los Ángeles , 16 nov .- "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, logró hoy la nominación a la mejor película internacional de los Spirit Awards del cine independiente, unos galardones para los que parte como favorita la cinta "We the Animals", con cinco candidaturas.

Los rivales de "Roma" serán la surcoreana "Burning", de Lee Chang-Dong; la británica "La favorita", de Yorgos Lanthimos; la italiana "Lazzaro Felice", de Alice Rohrwacher; y la japonesa "Un asunto de familia", de Kore-eda Hirokazu.

La favorita para la ceremonia, que tendrá lugar el 23 de febrero en la playa de Santa Mónica (Los Ángeles, California), es "We the Animals", que consiguió nominaciones a la mejor fotografía, mejor montaje, mejor ópera prima, mejor actor de reparto (Raúl Castillo) y al premio de cineasta a tener en cuenta (Jeremiah Zagar).

Cuatro candidaturas obtuvieron las cintas "En realidad, nunca estuviste aquí", "First Reformed" y "Eighth Grade".

Las aspirantes al trofeo de mejor película son "Eighth Grade", "First Reformed", "If Beale Street Could Talk", "Leave No Trace" y "En realidad, nunca estuviste aquí", mientras que el premio al mejor director estará entre Debra Granik ("Leave No Trace"), Barry Jenkins ("If Beale Street Could Talk"), Tamara Jenkins ("Private Life"), Lynne Ramsay ("En realidad, nunca estuviste aquí") y Paul Schrader ("First Reformed").

El galardón a la mejor actriz pondrá en liza a Glenn Close ("La buena esposa"), Toni Collette ("Hereditary"), Elsie Fisher ("Eighth Grade"), Regina Hall ("Support the Girls"), Helena Howard ("Madeline's Madeline") y Carey Mulligan ("Wildlife").

Y en el terreno masculino, los aspirantes son John Cho ("Searching"), Daveed Diggs ("Blindspotting"), Ethan Hawke ("First Reformed"), Christian Malheiros ("Sócrates") y Joaquin Phoenix ("En realidad, nunca estuviste aquí").