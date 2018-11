"La puta de las mil noches" denuncia en el Teatro Español la trata de mujeres

Madrid, 16 nov (EFE).- Natalia Dicenta y Ramón Langa protagonizan "La puta de las mil noches", un estreno mundial que subirá a escena el 22 de noviembre en el Teatro Español y que denuncia las realidades de la prostitución y la trata de mujeres, una situación social "sangrante".

Escrita por Juana Escabias y dirigida por Juan Estelrich, la obra es un thriller que expone y denuncia la trata a través del encuentro entre una prostituta y su cliente, en el que las verdades, la sofisticación, el miedo, el poder y la humillación hacen una "reivindicación en contra de la prostitución".

"Estamos tratando una cuestión social sangrante que es muy importante que la gente oiga hablar de esto porque parece que no existe, pero existe en el mundo entero, y se lleva a millones por delante, se lleva a un montón de niñas, raptadas, engañadas, violadas y asesinadas, por delante", ha explicado a Efe Natalia Dicenta, que mantiene un "duelo" con Ramón Langa sobre el escenario.

Dicenta (Madrid, 1962) interpreta a una mujer, superviviente, fuerte y profesional, "entrada en años", que junto a Langa (Madrid, 1959) narra sus periplos por el mundo de la prostitución desde que empezó con sus "tiernos" 18 años.

Su director es el cineasta Juan Estelrich, que, según ha asegurado la actriz, envuelve el cine y el teatro de una manera "novedosa y maravillosa" en torno a un tema que no es habitual en el teatro y del que la sociedad no quiere hablar.

"La prostitución y la trata es un negocio millonario, difícil de atajar. Ahora mismo la prostitución en España es alegal. España es el prostíbulo de Europa; esto quiere decir que tenemos muchos mimbres para hablar y desarrollar", ha indicado Dicenta sobre la obra que tiene "una carga social inevitable de denuncia".

El texto de "La puta de las mil noches", ha explicado, ha sido un reto porque es el personaje "más alejado" que ha interpretado a lo largo de su carrera.

"Normalmente en todos los personajes hay algo que encuentras en tu interior como actriz o persona y que puedes aplicar, pero, en este caso, francamente no había ninguna coincidencia, entonces era complicado, y para mí suponía una responsabilidad hacer esta denuncia y contar la verdad", ha dicho Dicenta sobre su interpretación que "remueve conciencias".

Aunque aún no se ha estrenado, la protagonista ha asegurado que la obra está teniendo "pegas al título" para representarse en otras ciudades: "Me he quedado estupefacta porque estamos rodeados de violencia en la televisión, en los videojuegos, y de repente la palabra 'puta' y el tema de la prostitución les cuece".

El espectáculo, que se representará hasta el 23 de diciembre, es una coproducción de Picueño, el Teatro Español y el Teatro Sonámbulo, basada en el título de Juana Escabias "Apología del amor", que se llevó el premio para textos dramáticos El Espectáculo Teatral en 2011.