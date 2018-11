Marín: Solo me veo en un gobierno que presida yo con apoyo de otros partidos

Sevilla, 16 nov (EFE).- El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Juan Marín, asegura que solo se ve formando parte de un gobierno presidido por él con el apoyo de otros partidos, porque "no puede cambiar nada con un gobierno que presida el PP o el PSOE en Andalucía".

En una entrevista con Efe, Marín ha sostenido que solo se dará por satisfecho con "ganar las elecciones y presidir la Junta" porque en Ciudadanos son "ambiciosos y optimistas" y, siempre respetando a los contrincantes, van a intentar "darlo todo para ganar las elecciones" del próximo 2 de diciembre.

"Esto no va de ganarle al PP o al PSOE, esto va de que ganen los andaluces", ha dicho Marín, que ha añadido que su "obligación", cuando los resultados sean definitivos, será la de "intentar hablar con todo el mundo para poner en marcha un gobierno de cambio en Andalucía".

A su juicio, el PP ha demostrado que "nunca le ha importado Andalucía, solo los sillones en el Parlamento y los órganos de extracción parlamentaria para tener ahí a su gente", mientras el PSOE "es la historia interminable de la corrupción, porque no es lo que ha salido, es lo que queda por salir".

"Si en ese gobierno de cambio hay otras fuerzas políticas que se puedan incorporar lo valoraremos y tendremos las puertas abiertas a esa posibilidad, pero es que no puede cambiar nada con un gobierno que presida el PP o el PSOE en Andalucía", ha zanjado el candidato de Ciudadanos a la Junta.

Después de tres años y medio de pacto de investidura con el PSOE, Marín asegura sentirse "orgulloso" de los logros conseguidos pero afirma haber aprendido algo que le puede servir para el futuro: "No basta con firmar un documento con el PSOE o con el PP porque después, como se ha demostrado, no cumplen".

Por ello, cree que tienen que "intentar por todos los medios que a partir de ahora las cosas cambien y poder presidir el gobierno desde Ciudadanos", porque "mientras PSOE y PP tengan opciones de gobernar las cosas no van a cambiar, y fiarse de ellos no iba a ser posible".

"Sólo me veo en un gobierno que pueda presidir yo con el apoyo de otros partidos", ha insistido el candidato de la formación naranja, que mantiene su negativa a permitir que el PSOE de Susana Díaz pueda gobernar con su apoyo ya que a la presidenta de la Junta, ha dicho, "le quedan muchas comparecencias, no solo en el Parlamento, sino probablemente en los tribunales de justicia".

Así, ha argumentado que lo que se conoce del supuesto uso fraudulento de las tarjetas de la Faffe es solo "la punta del iceberg" de otra presunta trama de subvenciones y ayudas de la Junta que se irán viendo "a medida que los fiscales vayan tirando del hilo".

"Si Ciudadanos lo que pretende es acabar con la corrupción de una vez por todas en las instituciones, cómo va a presidir la Junta con nuestro apoyo los que han estado viviendo de la corrupción", se ha preguntado Marín, quien ha añadido que "eso no es de recibo ni lo entendería ningún andaluz".

Preguntado por si estaría dispuesto a un acuerdo con el PP para evitar que el PSOE volviera a gobernar, Marín ha señalado que todavía no conoce el proyecto de Moreno pero sí sabe que "cuando Ciudadanos ha llevado al Parlamento la bajada del impuesto de sucesiones o del IRPF los populares han votado en contra".

"Cuando he hablado de llegar a acuerdos para poner en marcha comisiones de investigación Moreno me ha dicho que eso eran mesas camilla donde estaba todo cocinado con el PSOE, y después se ha querido sentar en la mesa camilla", ha criticado el líder de Ciudadanos en Andalucía, que sostiene que "con el proyecto que ha defendido el PP estos cuatro años no se puede llegar a acuerdos".

Ha considerado positivo que estas sean a priori las elecciones más igualadas en la comunidad para que los andaluces "tengan más opciones para elegir" y ha opinado que, una vez conocidos los resultados, los políticos tendrán "la responsabilidad de estar a la altura de Andalucía y de los andaluces y sentarse a hablar del futuro de la educación y la sanidad públicas o el empleo".

"Si van a hablar solamente del sillón que no se moleste nadie en llamarme porque no me voy a sentar en la mesa. Yo no estoy aquí para eso, porque hay gente que tenemos vida fuera de la política. Hay otros que solamente viven de la política y llevan 30 años haciéndolo", ha enfatizado.