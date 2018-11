Laszlo Nemes denuncia que el cine "se muere por la presión televisiva"

Sevilla, 16 nov (EFE).- El director de cine de origen húngaro Laszlo Nemes, que ganó el Óscar con "El hijo de Saúl" y ahora compite en la sección oficial del Festival de Cine Europeo de Sevilla con su película "Atardecer", ha denunciado que "el cine se está muriendo por la presión televisiva".

"El cine debe autodefenderse en un mundo en el que la televisión e internet se lo están quitando todo, desde la producción hasta la postproducción", ha dicho al presentar su película ante los periodistas este director, considerado un rompedor de los moldes del cine contemporáneo, en busca de un punto de vista ilimitado y subjetivo.

A la pregunta de si tras el éxito de "El hijo de Saúl", sobre el Holocausto, ha escuchado propuestas de Hollywood, ha contestado diciendo que, en efecto, se trata de "voces tentadoras, y a lo mejor hago una película en inglés", pero ha hecho una advertencia: "Si no mantengo el control de toda mi película, no la voy a hacer".

También ha mostrado su sorpresa por que se interesen más por su cine en países de habla inglesa que en Francia, cuya nacionalidad posee.

Si en "El hijo de Saúl" mantuvo la cámara pegada al protagonista, en "Atardecer" propone una especie de "coreografía" construida con planos secuencia que han exigido la compenetración del cuerpo técnico con el artístico.

"Me interesa mucho la subjetividad en el arte, no lo hago por rebelarme por rebelarme, sino porque el cine ha evolucionado hacia una representación objetiva y, como si estuviéramos viendo un partido de fútbol, la cámara siempre está en el lugar correcto; pero me parece regresivo ver el cine de forma objetiva", y ahí, en su búsqueda de nuevos estilos está su defensa frente al estilo televisivo.

"Podemos llevar al público a otros tipos de experiencias, no siguiendo siempre el mismo patrón", ha insistido antes de referirse a los actores, con quienes también ha asegurado que es posible "un método distinto de abordar la interpretación", en vez de, ha puesto como ejemplo, "como si fueran una lavadora, con un botón que se mueve donde pone 'risa' y luego donde pone 'llanto'".

Para el director, en vez de "ofrecer al público satisfacción a corto plazo" se debe "construir algo más profundo", y ha puesto como ejemplo a la actriz Juli Jakab interpretando a la protagonista de "Atardecer", personaje que "posee varias capas" que se van desvelando a medida que transcurre la película.

Ambientada en la Budapest de 1913, en las semanas previas al estallido de la Primera Guerra Mundial, "Atardecer" cuenta la historia de una mujer joven que pretende rescatar el negocio de sus padres, en una película que es a la vez un drama de época, una historia de suspense y una experiencia sensorial que no carece de carga política e interpretación histórica.

Nemes ha explicado haber elegido ese lugar y esa época porque se trató "de una civilización brillante, un mundo sofisticado lleno de avances tecnológicos que, sin embargo, ya operaba para autodestruirse", y ese momento, esa tensión "no se puede separar del estilo con el que se cuenta".

Por eso ha aspirado a mostrar "cómo se percibe la historia de manera invisible" en su película, de la que ha dicho que también es "una advertencia sobre cómo la historia construye su sociedad más desarrollada a la vez que los poderes más autodestructivos".

También ha presentado hoy su película "Mektoub" en la sección oficial, aunque fuera de concurso, el francés de origen tunecino Abdellatif Kechiche, quien mañana recibirá el Giraldillo de Honor, como reconocimiento de toda su carrera, en la gala de clausura que se celebrará por la tarde, tras la lectura del palmarés, a mediodía.

"Mektoub", que significa "destino", está ambientada en los años noventa en un pueblo pesquero del sur de Francia, marcada por un estilo preciosista al servicio de la sensualidad de unos jóvenes en busca del amor.