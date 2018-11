Ingrid García-Jonsson: "Un premio es una palmada en la espalda"

Huelva, 16 nov (EFE).- La actriz hispano-sueca Ingrid García-Jonsson ha agradecido hoy el Premio Luz que le entrega el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, un galardón que se toma como ?una palmada en la espalda para demostrar que estoy haciendo las cosas bien?.

En conferencia de prensa, la actriz, nacida en Suecia 1991, ha dicho que es una sorpresa para ella recibir un premio a su trayectoria tan joven, ?aunque sí es verdad que cuando te dan estos premios es para revisar un poco lo que vienes haciendo?.

"Tampoco quiero decir que no me lo merezco, me lo merezco un poco, son muchos años haciendo cine, un cine diferente, e intentando encontrar mi sitio?, ha explicado, entendiendo que un reconocimiento así justifica ?que todas las todas las decisiones que tomo merecen la pena?.

No se ha definido por ningún estilo a la hora de trabajar, ?porque lo que más me gusta de este trabajo es el aprendizaje que conlleva, y no le tengo miedo a ningún género en particular?, a la vez que se ha felicitado de recibir el premio en Huelva, la provincia donde siempre pasó sus veranos, ?y donde tengo los recuerdos más felices de mi infancia?.

Sobre el Festival Iberoamericano, ha subrayado que es importante para ella ?recibir un premio de un festival que promueve un intercambio de culturas, y mover el cine más allá de la frontera española?, recordando que ?tengo una relación estrecha con Latinoamérica, porque tuve que irme a trabajar a Argentina en mi primer trabajo importante?.

El premio le será entregado esta noche, durante la gala de inauguración del Festival en su 44 edición, en el auditorio de la Casa Colón de Huelva.