Guijosa dice que al Ademar "solo le vale ganar" ante el Cocks

León, 16 nov (EFE).- El entrenador del Abanca Ademar, Rafael Guijosa, sentenció este viernes tras el último entrenamiento previo al encuentro de mañana frente al Cocks finlandés, de la octava jornada de la Liga de Campeones, que a su equipo "solo le vale ganar" para poder aspirar a la clasificación para la siguiente fase.

Los leoneses, tras el triunfo logrado a domicilio por el Wisla Plock polaco en la cancha del Wacker Thun y a expensas de lo que suceda entre Elverum y Dijnamo de Bucarest, tendrá que ganar los tres partidos para no depender de otros resultados.

"Si ganamos todo estaremos en la siguiente fase y esa es la única cuenta que tiene que hacer el equipo, sin presión, pero pensando en que solo vale ganar ya desde mañana", afirmó el técnico ademarista.

Guijosa reconoció que su equipo está ofreciendo una imagen solvente como local, donde tan solo cedió un punto en liga frente al Ciudad de Logroño sobre la bocina en el debut de temporada, por lo que aseguró que "se está jugando bien y teniendo tranquilidad y seguridad que también la da la afición para apoyar cuando se necesita".

El entrenador del Abanca Ademar, que no arriesgará con el pivote argentino Gonzalo Carou si no se recupera de sus molestias en el gemelo derecho, espera a un rival "compitiendo, pese a que no se juegue la clasificación, que además recupera a Kililenko que les da más versatilidad y potencia y con una defensa que hizo mucho daño en el primer partido (19-19) porque esperó nuestro juego".

Por ello, según Guijosa, el Ademar se vio "sorprendido y atascado, porque costó mucho hacerles gol" en un conjunto finés debutante en la máxima competición continental pero que ya ha sumado un triunfo.