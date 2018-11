Guerra:sanidad pública no puede prescindir de la parte privada de la medicina

Madrid, 16 nov (EFE).- El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha elogiado hoy a los profesionales sanitarios y a la sanidad pública española, "un ejemplo en todo el mundo", pero ha advertido de que esta "no puede prescindir de la parte privada de la medicina".

Así lo ha señalado durante su intervención en la jornada de inauguración de la VI Convención de la Profesión Médica que se celebra hoy y mañana en Madrid y en la que se debatirá sobre la relación médico-paciente, el ejercicio de la medicina privada, la eutanasia y la formación y acreditación del médico.

Guerra ha destacado la importancia que tuvo en 1982 la aprobación de la Ley General de Sanidad, que por primera vez en España otorgaba el derecho de protección a la salud a todos los ciudadanos, un aspecto fundamental para construir una sociedad avanzada y que ha propiciado que hoy "la sanidad española sea un ejemplo en todo el mundo".

"Los médicos españoles se pueden sentir orgullos de lo que han hecho con la Sanidad en España", ha afirmado el exvicepresidente del Gobierno.

No obstante, Guerra ha advertido de que esa Sanidad "no puede ni quiere prescindir de la parte privada de la medicina, que hoy está implicada en la sanidad pública, que es privada y no tan privada, es privada-pública".

Ha reconocido que, a pesar de su calidad, la sanidad tiene aún "lagunas" o "defectos" como las listas de espera o el tiempo de atención al paciente, pero ha insistido en que "si hacemos una comparación con otros países, la valoración es muy favorable".

En cualquier caso, ha explicado que cuando se resuelve un problema, otro se crea porque "se eleva el nivel de exigencia" y ha indicado que cualquiera que esté en la vida pública tiene que saber que cuando resuelva un problema "no ha terminado su labor porque se va a crear otro problema inmediatamente".

También ha asegurado que "no se puede estar haciendo las cosas para que te lo agradezcan, porque lo que hacen los poderes públicos al cuarto de hora ya no es de los poderes públicos, sino de la gente, de los médicos, de los pacientes".

"Lo que se hace desde un Gobierno ya no es de un Gobierno, sino de la sociedad", ha concluido.