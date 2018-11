Gavin no da el peso y Kerman retiene título pero se juega opciones de Mundial

Bilbao, 16 nov (EFE).- El boxeador vizcaíno Kerman Lejarraga retuvo el título Europeo de peso welter antes del combate de mañana porque su rival, el aspirante británico Frankie Gavin, no dio el peso en pesaje que se llevó a cabo este viernes en el salón de actos del Museo Marítimo de Bilbao ante medio millar de aficionados.

A pesar de ello, el combate sigue teniendo una importancia máxima para Lejarraga, que se juega el invicto que mantiene tras 26 peleas, todas ganadas y 21 por K.O., y la posibilidad de disputar un Campeonato del Mundo a corto plazo. Algo que probablemente solo le dé ganar el combate de este sábado en el Bilbao Exhibition Centre (BEC).

En un primer pesaje, Gavin dio en la báscula 68,700 kilos, dos kilos por encima del límite permitido (66,700), mientras que Kerman no tuvo ningún problema para cumplir con el trámite al pesar 66,200 kilos, medio kilo menos del límite.

Para intentar subsanar su exceso de peso, Gavin gozó de dos horas más para ver si conseguía perder los dos kilos sobrantes, pero no llegó ni a subirse por segunda vez a la báscula. Lo que, según fuentes cercanas a los organizadores, podría hacerle perder hasta un 30 por ciento de la bolsa económica pactada de antemano.

Según explicaron a EFE fuentes de las federaciones Vizcaína y Vasca de Boxeo puestas en contacto con la EBU (Federación Europea de Boxeo), como consecuencia de todo ello y en función de las normas de la EBU, Lejarraga retiene el título y el combate, en el que se espera una entrada de 12,000 espectadores, se disputará mañana.

Para lo que sí contará la pelea es para el palmarés de ambos púgiles, por lo que lo que sí podría perder 'El revólver de Morga' es el invicto y las muchas serias opciones de disputar un mundial a corto plazo que le daría la victoria de mañana.

Después de celebrado el pesaje, y antes de que se supiese que definitivamente Gavin no daba el peso, Kerman, que incluso podría haber rechazado la celebración de un combate que sí se disputará, se mostró ante los periodistas "molesto" por lo ocurrido.

"Me molesta, pero esto es lo que hay. Él me ha pedido disculpas, pero me lo tomaré como si (Gavin) hubiese dado el peso", apuntó el vasco, quien adelantó que se tomará el de mañana "como todos los combates", con la determinación de "ir adelante" desde el principio.

La pelea Lejarraga-Gavin (26-3, 5 KOs), a 12 asaltos y con inicio para no antes de las 23.30 horas, será la primera de una larga velada con otros cinco combates de boxeo y un torneo de KickBoxing entre cuatro luchadores con semifinales y final.

De todas esas citas previas a la pelea estelar la más importante será en la que el también vizcaíno Ibon Larrinaga (11-2, 2 KOs) y el madrileño Carlos Ramos (9-1, 6 KOs) dilucidarán el título de campeón España de peso pluma (hasta 57,2 kilos).

También se espera con expectación el pulso, sin título en juego, entre el vizcaíno afincado en Castro Urdiales (Cantabria) Jon Miguez 'The good boy (buen chico)'(8-0, 5 KOs) y el marroquí Abessamad Natchchad (8-1-1, 0 KOs).