España busca sellar su pase al EuroBasket femenino frente a Holanda

Madrid, 16 nov (EFE).- La selección española femenina de baloncesto buscará este sábado (20:00 horas) cerrar su pase al EuroBaket 2019 en Ámsterdam frente a Holanda, partido al que llegan tras haber ganado los cuatro disputados.

Tras dos ventanas perfectas, en las que la selección ha conseguido el liderato del Grupo F ganando cuatro partidos consecutivos y consiguiendo 8 puntos, España se enfrenta a sus dos últimos encuentros clasificatorios para el EuroBasket 2019. El primero ante Holanda, donde una victoria certificaría su billete europeo,y el segundo frente a Ucrania, en Melilla, el 21 de noviembre.

La selección afronta el partido con la ausencia de algunas piezas importantes del grupo de los últimos años,como la capitana Laia Palau, Alba Torrens o Anna Cruz. Sin embargo, viaja a la capital Holanda con un grupo compuesto por 14 jugadoras, las bases Silvia Domínguez, Leticia Romero y Cristina Ouviña; las escoltas Queralt Casas y Marta Xargay; las aleros Leonor Rodríguez, María Conde y Belén Arrojo; las ala-pívots Laura Gil, María Araújo y Paula Ginzo y las pívots Astou Ndour, Laura Nicholls y Nogaye Lo.

El seleccionador nacional de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, pronosticó este jueves que el partido ante Holanda que podría asegurar la clasificación de España en el EuroBasket 2019 será "duro" ya que es un rival "que no tiene nada que perder".

"No deja de ser una competición en la que estamos casi clasificadas, pero no lo estamos. Todos los partidos que juegas fuera de casa son complicados. Jugamos contra una Holanda que no tiene nada que perder y que va a jugar duro" consideró el seleccionador en un comunicado de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

El pase al EuroBasket 2019 se lograría bien quedando primeras de grupo o acabando entre las segundas seis mejores. Ganar supondría conseguir los diez puntos y, por lo tanto, no depender de lo que sucediera en el partido que cierra la fase previa ante Ucrania.