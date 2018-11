Echenique pide al Gobierno que no baje los brazos con los presupuestos

Madrid, 16 nov (EFE).- El secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, ha pedido hoy al Gobierno socialista que no baje los brazos para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado porque "no pueden gobernar a base de reales decretos".

En el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Podemos ha realizado el evento "La mitad del camino. Hacia un nuevo país", una ruta por distintas ciudades de España con el objetivo de dar a conocer los detalles de su acuerdo presupuestario con el Gobierno .

Echenique ha insistido en que el Gobierno de Sánchez "se lo tiene que currar", al igual que ha apelado a los partidos catalanes para que "no jueguen con las condiciones de vida de la gente" porque no deben los catalanes "no tienen culpa".

Ha afirmado que el acuerdo de presupuestos es el "camino" para "imaginar un país mejor, más justo" y ha apostillado que la "meta" a la que hay que aspirar es a "una nueva república que se fundó en el 15M".

Asimismo, ha asegurado que si el PSOE prefiere que se adelante las elecciones generales, desde Podemos, saldrán "a romper en mil pedazos el discurso del odio y la confrontación, para así, hacer a Pablo Iglesias presidente de España".

Por su parte, el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha defendido que el acuerdo presupuestario es "un hito nacional, europeo e internacional" porque marcha una "agenda progresista" que "expande los derechos de la gente".

"Este acuerdo demuestra que hay otro camino a las políticas de la derecha y estamos orgullosos", ha destacado y ha insistido en que, como han demostrado, "no hay ninguna excusa para el camino desastroso de la última década de gestión del PP".

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Julio Rodríguez, ha afirmado que estos presupuestos proporcionarán a los ayuntamientos las "herramientas útiles" para mejorar la vida de la ciudadanía.