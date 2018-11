Díaz Viana analiza las dificultades de España de reconciliarse con su pasado

Valladolid, 16 nov (EFE).- La sombra de un antropólogo camuflada en la mano de un escritor asoma en las páginas de "Todas nuestras víctimas", la nueva novela del profesor universitario e investigador del CSIC Luis Díaz Viana, donde escudriña en la tradicional dificultad de los españoles para reconciliarse con su pasado.

No es una novela de tesis pero incluye asertos explícitos, no es una elegía pero participa de esta percepción, "no va sobre la Guerra Civil ni tampoco sobre el 11-M", pero un cordón umbilical comunica ambos sucesos históricos desde el prisma de las víctimas, ha explicado Díaz Viana (Zamora, 1951) en una entrevista con Efe.

"Es una reflexión sobre la memoria, sobre cómo gestionar y trabajar la memoria colectiva de España", un país "en el que se han perdido posibilidades de reconocernos en un dolor común del mejor modo, algo que todavía nos falta", ha argumentado sobre "Todas nuestra víctimas" (Difácil y Páramo).

Esa memoria "no se ha gestionado política y socialmente bien", fruto de una incapacidad que este escritor, antropólogo y filólogo interpreta como una ocasión perdida de emprender la "refundación de un país".

Lo recalca por boca del narrador de la novela cuando este afirma que "con tanto muerto mal enterrado o insepulto es difícil olvidar y casi imposible recordar también", ya que la paz "nada más podrá llegar cuando cada alma y cada cuerpo estén en su sitio".

"No se puede tener actitudes de omisión o de olvido sistemático porque así es imposible olvidar", ha subrayado este autor convencido de la necesidad "de contar, de narrar lo ocurrido, los hechos traumáticos, para ayudar a superarlos".

Díaz Viana, profesor de la Universidad de Salamanca e investigador asociado de la de Berkeley (Estados Unidos), contribuye a ello con un relato coral de víctimas y victimarios como testimonio de una división que, en caso de persistir, "seguirá impidiendo el relato unido de un país".

Los puntos de vista, las razones enfrentadas y no confrontadas, los bandos, las barricadas en suma, son consecuencia de esa desunión que este escritor aún percibe en la España del siglo XXI con actitudes como el recuerdo a las víctimas del 11-M, donde los políticos visitan en Madrid el Bosque de los Ausentes "de puntillas y se van rápidamente para no coincidir unos con otros: es penoso".

El 1 de abril de 2019 se cumplirán ochenta años del final de la última Guerra Civil en España "y aún no hemos sido capaces de consensuar un relato, esto es algo que no se puede obviar", ha puntualizado.

Desde el punto de vista personal, con esta novela, Díaz Viana ha pretendido dar voz a los ecos y territorios de su infancia forjados a partir de relatos que escuchó de sus mayores, algunos "en voz baja y con miedo", en los años cincuenta del siglo pasado, acerca de la Guerra Civil.

Bajo una perspectiva antropológica, el autor no cree que los españoles sean más especiales que los ciudadanos de otros países con pasados traumáticos como Alemania, y que tampoco contribuye a solucionar nada aseveraciones como "somos así, indómitos, rebeldes, imposibles, pícaros y anárquicos como parte de nuestro carácter".

"Vamos a conocernos y a querernos un poquito", ha propuesto Díaz Viana, también poeta, investigador del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid y galardonado en 2015 con el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades.

La novela, a modo de epílogo, concluye con un breve ensayo "para poner mi propia voz", diferente a la de los personajes de este relato que han editado al alimón dos sellos editoriales vallisoletanos, Difácil y Páramo.