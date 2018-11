Díaz arranca campaña "con ilusión" frente a "cenizos" y "vendedores de ruina"

Albolote , 16 nov .- La presidenta de la Junta y candidata a la reelección, Susana Díaz, ha asegurado hoy que afronta la campaña para las elecciones del 2 de diciembre "con ilusión" y "sin meterse con nadie", aunque ha dicho que defenderá a Andalucía de insultos y frente a los "cenizos" y los "vendedores de ruina".

"La gente sabe que no nos vamos a meter con nadie, pero no me voy a callar ante ningún insulto", ha dicho Díaz durante la primera parada de la caravana del PSOE andaluz en Albolote (Granada), donde ha presentado algunas de las medidas de su programa como el aumento de 12.000 docentes para mejorar la ratio de profesor por alumno.

Aunque sin identificarlos expresamente, ha criticado por "irresponsables" a los "cenizos" que advertían de que Andalucía podría entrar en un año en recesión y les ha pedido que no sean "vendedores de ruina".

Al respecto, ha destacado que la comunidad crecerá el próximo año por encima de 2,7 por ciento y que triplicará el ritmo de aumento en el empleo de las regiones europeas.

"Que no sean cenizos, que defiendan su proyecto pero que no ataquen a Andalucía (...) Parece que eso les molesta, que las cosas vayan mejor es que estamos en el camino correcto", ha insistido la candidata socialista.

Díaz, que confía en poder contar con una mayoría amplia que genere estabilidad para que nadie "bloquee y detenga el avance" de la comunidad, también se ha referido a quienes han querido ver en los próximos comicios andaluces una primera vuelta para las elecciones generales.

"Lo que les preocupaba de las elecciones andaluzas no era Andalucía, están pensando en ellos y como primera vuelta de las generales", han sentenciado Díaz que, preguntada por Pablo Iglesias y haciendo referencia también a Albert Rivera y Pablo Casado, ha criticado que vengan aquí a explicar "lo que les preocupa de otros territorios" o de otros intereses.