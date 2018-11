Bildu pide la retirada de unidad didáctica sobre ETA,que solo avala el PNV

Vitoria, 16 nov (EFE).- EH Bildu ha pedido hoy la retirada de la unidad didáctica "Herenegun" al considerar que no incluye su "relato" y Elkarrekin Podemos, PP y PSE-EE han defendido que debe mejorarse antes de que llegue a las aulas vascas, por lo que solo el PNV la ha respaldado.

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha presentado hoy en una comisión parlamentaria esta unidad didáctica dirigida al alumnado de cuarto de la ESO y de Bachillerato, en la que se explica la historia reciente de Euskadi y el terrorismo de ETA, que ha sido criticada por la mayoría de los partidos y por asociaciones de víctimas del terrorismo.

Fernández sin embargo ha defendido este trabajo y ha recordado que se analizarán y se tratarán de incorporar las aportaciones hechas por distintos agentes. También los han avalado las tres personas que han asesorado al Gobierno Vasco para elaborar esta iniciativa: el historiador Juan Pablo Fusi, la exconsejera de Cultura Mari Carmen Garmendia y el periodista Mariano Ferrer.

El PP y el PSE-EE, socio de gobierno del PNV en el Gobierno Vasco, han reiterado su postura contraria a este material didáctico ya que consideran que queda diluida la responsabilidad exclusiva de ETA en la violencia. Estos dos partidos y Elkarrekin Podemos han advertido de que tal y como está este material no puede llegar a las aulas y han confiado en que se mejore con sus aportaciones.

EH Bildu por su parte se ha mostrado muy crítico porque esta unidad educativa no recoge el relato de la coalición abertzale y ni siquiera se puede corregir. Por ello, ha pedido su retirada y, aunque ha elaborado aportaciones, no las registrará porque, a su juicio, este proceso no busca corregir lo elaborado sino legitimarlo.