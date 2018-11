Artista turco Erkan Özgen muestra con sus vídeos el coste humano de la guerra

Barcelona, 16 nov (EFE).- El artista turco Erkan Özgen, en su primera exposición individual en España, muestra desde hoy en la Fundación Antoni Tàpies cuatro vídeos en los que reflexiona sobre el coste humano que comportan las guerras y la "compleja" relación de la humanidad con las armas.

En el marco del festival de videoarte Loop Barcelona, la Fundación Han Nefkens, junto con la Antoni Tàpies, han organizado "Giving Voices: Erkan Özgen", con dos piezas que ya se estrenaron en la bienal Manifesta 12 de Palermo (Italia), "Purple Muslin", y en la 15 Bienal de Estambul, Wonderland", y otras dos que se verán por primera vez ahora: "Memory of Times" y "Aesthetic of Weapons".

El artista ha explicado hoy en rueda de prensa que reside y trabaja en Diyarbakir, una región expuesta a los "estragos" de Estado Islámico y al éxodo sirio provocado por la guerra.

Hasta el año 2000 su herramienta era la pintura pero, a partir de entonces, optó por el vídeo para mostrar sus proyectos, en un momento en el que "las guerras se miran como se mira un partido de fútbol".

Para la comisaria de la muestra, Hilde Teerlinck, "en las cuatro obras se puede ver el mismo lenguaje: una manera muy directa de presentar una realidad que Erkan conoce muy bien, porque es su realidad, y lo hace sin rodeos".

El director de la Fundación Tàpies, Carles Guerra, ha defendido que su práctica "no es una simple práctica de arte contemporáneo, porque lo que hace lo desarrolla en un escenario de conflicto, lo que añade un valor añadido a su trabajo" y, a la vez, "con sus series nos hace cuestionar nuestra propia naturaleza como espectadores de catástrofes o guerras".

En "Aesthetics of Weapons" (La estética de las armas), quiere dar voz a un objeto inanimado como es una arma cuando no se utiliza, a partir de lo que piensa y dice su propietario, mientras que en "Purple Muslin" (Muselina púrpura) da la palabra a las mujeres yazidíes que viven en el campo de refugiados de Ashiti, en Iraq.

Otro vídeo impactante es "Wonderland" (Mundo fantástico), protagonizado por Muhammed, quien, sin palabras, tras una experiencia traumática bélica narra lo que ha vivido con gestos,.

El cuarto vídeo que se muestra, "The Memory of Time", está grabado en Helsinki (Finlandia), donde Özgen estuvo durante un año como artista residente, y es una reflexión sobre la guerra a partir de unos cañones, protegidos por la Unesco que hay allí, y que la gente no para de fotografiar.

El artista se pregunta si estos cañones en su ciudad también estarían protegidos por la Unesco y si los visitantes se atreverían a fotografiarse "abrazados" a estas armas.