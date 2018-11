Víctimas piden a la OSCE que no permita que ETA siga en las instituciones

Madrid, 15 nov (EFE).- La comisionada para las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Ángeles Pedraza, ha pedido hoy a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) que no permita que ETA siga en las instituciones y que dirigentes de EH Bildu como Arnaldo Otegi puedan presidir una comunidad autónoma.

Así lo ha señalado la expresidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) durante su intervención ante la Asamblea Parlamentaria de la OSCE que se ha celebrado hoy en el Senado.

"España, con todo el esfuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la sociedad, ha derrotado policialmente a ETA, pero está en las instituciones y eso también hay que derrotarlo", ha advertido Ángeles Pedraza.

Y ha apostillado: "Hemos terminado con el tiro en la nuca y con las bombas pero no podemos permitir que Otegi se presente ahora como un héroe y que quiera ser presidente de una comunidad autónoma cuando ha estado procesado por pertenecer a una banda armada. Eso ni los españoles ni Europa lo pueden permitir".

También ha denunciado la actitud de algunos "países europeos" que se niegan a entregar a terroristas a las autoridades españolas, "como Bélgica que no extradita a una asesina como Natividad Jáuregui que está reclama porque hay que juzgarla, y no lo hacen porque dicen que en España existen torturas".

Ángeles Pedraza ha lamentado además que "muchos líderes europeos llevan décadas dando voz a etarras y creando un caldo de cultivo",

El director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, ha estimado que estas deben tener un papel activo en tareas de prevención del terrorismo y ahora en especial frente al yihadista.

"El acceso de las víctimas a los centros educativos es una forma de hacer posible esta tarea de prevención pues su testimonio tiene capacidad de llegar a los jóvenes, de hacerles ver el daño humano irreparable que provoca la violencia y de concienciarles de la importancia del respeto a los derechos humanos por encima de las causas políticas particulares", ha indicado.

El presidente de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, Eulogio Paz, ha coincidido en que "no hay que bajar la guardia no solo en cuestiones relativas a las fuerzas de seguridad sino también a otras como la educación y la prevención en la juventud para que no caiga en las redes del terrorismo yihadista".

"Quiero expresar mi gratitud de estar en un Senado que además tiene mayoría del Partido Popular pero creo conveniente decir que el PP tiene pendiente pedir disculpas a las víctimas del 11M por su mentirosa y manipuladora gestión tras los atentados del 11 de marzo de 2004", ha dicho Eulogio Paz.

Ha añadido que "las teorías de la conspiración que no han reconocido la autoría yihadista del 11M, a pesar de estar sentenciada por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo, han hecho un daño añadido a las víctimas del 11M".

El portavoz del PP en el Senado y miembro de la Comisión Contraterrorismo de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Ignacio Cosidó, ha destacado que "las víctimas del terrorismo son patrimonio de todos, de la humanidad, y siempre merecen nuestro homenaje".

En la jornada se ha homenajeado en presencia de familiares a los senadores Enrique Casas, Manuel Broseta y Manuel Jiménez Abad, asesinados el primero en 1984 por los comandos autónomos anticapitalistas y los otros dos por ETA en 1992 y 2001, y al español Ignacio Echeverría, muerto el año pasado en un atentado yihadista en Londres cuando defendía a otra víctima.